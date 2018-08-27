هبطت الليرة التركية ثلاثة بالمئة أمام الدولار اليوم مع استئناف التداول في الأسواق المحلية بعد عطلة استمرت أسبوعا، وسط تركيز المستثمرين مجددا على الخلاف المرير بين أنقرة وواشنطن بسبب قس أمريكي يخضع للمحاكمة في تركيا. ومع ارتفاع الدولار على الصعيد العالمي، نزلت العملة التركية لتصل إلى 6.19 ليرة للدولار، مقارنة مع ست ليرات عند الإغلاق يوم الجمعة. وخسرت الليرة نحو 39 بالمئة من قيمتها أمام العملة الأمريكية منذ بداية العام.
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- الليرة التركية تهبط 3% مع إعادة فتح الأسواق والأنظار على الخلاف مع أمريكا
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