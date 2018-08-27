سينوبك الصينية تحقق أفضل نتائج فصلية في سنوات بعد تعافي أسعار النفط

أظهرت نتائج أعمال شركة سينوبك، أكبر شركة تكرير في الصين، تحقيقها أفضل أرباح فصلية في سنوات بدعم من الأداء القوي لأنشطة المنبع والتكرير، وقالت إنها تتوقع ارتفاع مبيعات الوقود في النصف الثاني من العام. وذكرت الشركة في بيان أن صافي ربح النصف الأول من العام بلغ 41.6 مليار يوان (6.05 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 54 بالمئة عن الفترة ذاتها قبل عام. وفاقت النتائج توقعات الشركة الصادرة في أواخر يوليو تموز والتي أشارت لارتفاع الأرباح 50 بالمئة. ولم تكشف الشركة عن تفاصيل نتائج الربع الثاني، لكن حسابات رويترز التي تستند لأرباح الربع الأول تشير إلى أن أرباح سينوبك في الفترة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران زادت إلى 22.8 مليار يوان من 18.8 مليار يوان في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مسجلة أعلى مستوى منذ بداية 2013 على الأقل. جاء ارتفاع الأرباح بعدما تجاوزت أسعار النفط 80 دولارا للبرميل في مايو أيار للمرة الأولى منذ عام 2014، بدعم من تخفيضات الإنتاج التي قادتها أوبك وتراجع إنتاج فنزويلا وليبيا، إلى جانب الهبوط المرتقب لصادرات إيران مع عودة العقوبات الأمريكية.