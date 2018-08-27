ماليزيا: لن نسمح للأجانب بشراء وحدات سكنية في مشروع فورست سيتي

قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد اليوم إن بلاده لن تسمح لأجانب بشراء وحدات سكنية في مشروع فورست سيتي الذي تبلغ تكلفته 100 مليار دولار في جوهور . وخيم غموض على هذا المشروع منذ تحقيق ائتلاف مهاتير فوزا مفاجئا في الانتخابات العامة التي جرت في مايو أيار لأن مطور المشروع وهو شركة كنتري جاردين هولدينجس تتطلع لإنعاش الطلب المتعثر على خططها لبناء مدينة يقطنها 700 ألف شخص. وقال مهاتير في مؤتمر صحفي" شيء واحد مؤكد ألا وهو أنه لا يمكن بيع هذه المدينة التي سيتم بناؤها للأجانب. لن نعطي تأشيرات دخول للناس كي يأتوا ويعيشوا هنا. "اعتراضنا أنه كان يجري بناؤها للأجانب وليس للماليزيين. معظم الماليزيين لا يمكنهم دفع ثمن تلك المساكن".