«ساما» تطلق خدمة المدفوعات الرقمية عبر الجوال

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تفعيل المدفوعات الرقمية لتسهيل الدفع والشراء من خلال تفعيل خدمة المحافظ الرقمية عبر الهاتف الجوال والهواتف الذكية.

وتعد هذه الخطوة، من أبرز منجزات برنامج التحول الرقمي السعودي، وضمن مستهدفات "رؤية 2030"، وتعني من جانب آخر توفير خدمات مدفوعات رقمية سعودية لمختلف مزودي منصات التجارة الإلكترونية والأسواق الرقمية عبر التطبيقات.

وقالت المؤسسة في تغريدة على حسابها في "تويتر" أمس، إن إطلاق خدمات المدفوعات الرقمية الجديدة، يأتي "لتطوير قطاع التجارة الإلكترونية وتمكينه رقميا".

وتواصل المصارف السعودية تفعيل خدمات "مدى_pay " السعودية بالكامل، التي تضاهي خدماتApple pay وPayPal وغيرهما من خدمات المدفوعات الرقمية العالمية.

وتعتمد آلية الدفع في "مدى_Pay "على تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) وهي أحد أسرع طرق الدفع، التي تم التوسع في نشرها أخيرا على أجهزة نقاط البيع والبطاقات البنكية من خلال خدمة مدى #أثير.

وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أن هذه الخدمات المتطورة المهمة، أنجزت من قبل كل من "ساما" ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في وحدة التحول الرقمي.

وأطلقت السعودية برنامج التحول الرقمي، كأحد البرامج الأساسـية لتحقيق "رؤية المملكة 2030"، بهدف بناء حكومة رقمية، واقتصاد رقمي ذي صناعة مبنية على الثورة الصناعية الرابعة، ومجتمع رقمي، لإيجاد بيئة عامرة واقتصاد مزدهر ومستقبل أفضل للمملكة.

ووفرت المؤسسات السعودية من خلال برنامج التحول الرقمي، سبل الدعم لمبادرات الإبداع وريادة الأعمال في المجتمع، بهدف الوصول إلى المجتمع الرقمي إضافة إلى تطوير الخدمات العامة.

ومن ضمن مستهدفات برنامج التحول الرقمي، بناء وتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتطوير قطاع تقنية المعلومات والنهوض به، وتمكين المستخدمين والشركات والجهات الحكومية من خلال دعم القدرات البشرية وتنمية صناعة التقنية.

ويستند برنامج التحول الرقمي، في بعض أهدافه إلى تحسين الخدمات الحكومية وربطها مع بعضها البعض مع إمكانية جمع البيانات المطلوبة في أسرع وقت ممكن، وتفادي الازدواجية وترشيد الإنفاق الحكومي.