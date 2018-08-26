البريطانيان جروفس وسميث يعلنان التحدي قبل نهائي السوبر العالمي للملاكمة في جدة

عُقد في العاصمة البريطانية لندن اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي الخاص بطرفي نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي للملاكمة، والذي سيجمع بين الملاكمين البريطانيين جورج جروفس وكاليوم سميث لفئة الوزن المتوسط، والذي سوف يقام في المملكة العربية السعودية.

وسوف تستضيف السعودية المباراة المقرر إقامتها يوم 28 أيلول/سبتمبر المقبل بالصالة الرياضية المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة، وفقاً للاتفاقية التي أبرمها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، والسيد كال ساويرلاند رئيس شركة "كوموسا" الشركة المنظمة للبطولة.

وفي بداية المؤتمر الصحفي، رحب ساويرلاند بطرفي السوبر العالمي، وقال: "إنه لشعور جميل أن يقام هذا الحدث التاريخي والفريد من نوعه على أراضي المملكة العربية السعودية لأول مرة، ونتطلع لأن يظهر هذا النزال بين جروفس وسميث بأبهى صورة، وأن يستمتع الجمهور السعودي بهذا النزال الذي يشاهدونه لأول مرة عن قرب".

ثم تحدث الطرف الأول الملاكم جورج جروفس عن هذا اللقاء، قائلا: "أتوق بكل شغف ولهفة لخوض هذا النزال الكبير مع كاليوم سميث، قضيت الكثير من الوقت للتحضير لهذه المواجهة، وأعتقد أن لياقتي وصحتي باتتا في أفضل حال".

وأضاف جروفس: "سيكون هذا النزال أصعب اختبار في هذه البطولة، ولكنني أثق كثيراً بقدراتي، وأعتقد أنني سأكسب تلك المواجهة بسهولة".

من جانبه، قال كاليوم سميث: "لدي شعور جيد قبل خوض هذا النزال بأنني سأظهر بمستوى مميز ولدي ثقة كبيرة، بأنني سأكون البطل أمام جروفس".

وأوضح "ينبغي أن نعمل سوياً لأن يكون هذا النزال ممتعاً وشيقاً للحضور ومحبي هذه اللعبة، خصوصاً أنها تقام لأول مرة في المملكة".

وكان طرفا النهائي وصلا لهذه المواجهة الحاسمة بعد أن خاضا عدة نزالات، حيث صعد جروفس بعد أن تغلب على مواطنيه جيمي كوكس، وكريس يوبانك في ربع النهائي ونصف النهائي على التوالي، فيما تأهل البريطاني الآخر كاليوم سميث بعد تغلبه على السويدي إيريك سكوقلند، والهولندي نيكي هولزكين في الدورين ذاتهما.

يشار إلى أن الهيئة العامة للرياضة نجحت في تنظيم وإقامة العديد من المنافسات الرياضية المختلفة في الفترة الماضية كبطولة كأس الملك سلمان للشطرنج، وسباق الأبطال للسيارات، وماراثون الرياض الدولي، وبطولة المملكة للبلوت، وبطولة الرياضات الإلكترونية، ومنافسات أعظم رويال رامبل لمصارعة المحترفين، والمهرجان العالمي لرياضات المغامرة، والبطولة الرمضانية الدولية على كأس رئيس الهيئة.