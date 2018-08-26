ارتفاع عدد المسجلين في «العنوان الوطني» 28 % خلال 4 أشهر

بلغ عدد المسجلين من المواطنين والمقيمين في "العنوان الوطني" نحو تسعة ملايين عنوان، حتى منتصف آب (أغسطس) الجاري.

وارتفع أعداد المسجلين في "العنوان الوطني" نحو 28 في المائة، بما يعادل مليوني عنوان، منذ أيار (مايو) الماضي، إذ بلغت أعدادهم حينها نحو سبعة ملايين.

وجاء ارتفاع أعداد المسجلين في "العنوان الوطني" نتيجة إلزام مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" جميع الجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها باتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المستفيدين من خدماتها بتقديم بيانات العنوان الوطني، وتحديثها.

كما ألزمت المصارف السعودية بدءا من 15 نيسان (أبريل) الماضي، مستفيديها بتزويدها بالعنوان الوطني، وذلك للحصول على الخدمات البنكية.

وكان محمد العبدالجبار؛ رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف قد أكد في وقت سابق لـ"الاقتصادية"، أنه بشكل عام يتحمل المسجل مسؤولية المعلومات المقدمة ومنها التأكد من الموقع، وفي حال تقديم معلومات خاطئة يتعرض للعقوبة حسب نصوص الأنظمة الحكومية، التي تتطلب تقديم عنوان صحيح، كما يفوت على نفسه معرفة العنوان الصحيح والاستفادة منه.

وأضاف، "في حال تسجيل مواطن عنوانا مسجلا لشخص آخر، يتم الاتصال بالعميلين للتأكد من أحقية أحدهما بالتسجيل في العنوان المحدد، ويتم تسجيل الآخر على العنوان الصحيح"، موضحا أن المؤسسة لديها فريق مخصص لهذا العمل يعمل على تصحيح الأخطاء، وذلك رغبة في تحقيق أكبر استفادة من "العنوان الوطني" والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المسجلين.

وحول الربط بين جميع الجهات المعنية ومؤسسة البريد السعودي، ذكر أن مجلس الوزراء اعتمد في قراره رقم 252 بتاريخ 24 /7 / 1434هـ، ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بـ "عناوين الإقامة أو العمل" الواردة في نظام الأحوال المدنية، ونظام السجل التجاري، ونظام الإقامة، وبناء على ذلك تم ربط الاستفادة من المعاملات الحكومية والمصرفية بـ "العنوان الوطني" لصاحب الطلب، ويوجد ربط مباشر مع عديد من الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الداخلية عبر نظام "أبشر" ووزارة العمل ووزارة التجارة ووزارة العدل، حيث يستطيع كثير من الجهات الحكومية طلب العنوان عبر قناة تكامل الحكومية عبر برنامج "يسر" للتعاملات الإلكترونية.

وأشار إلى جهود الجهات الحكومية التي ساعدت على حث المواطنين على التسجيل مثل "وزارة الداخلية، وزارة العمل، وزارة التجارة، وزارة الصحة، ووزارة العدل" ومؤسسة النقد العربي التي قامت بربط الحسابات المصرفية وكل التعاملات مع المصارف بـ"العنوان الوطني".