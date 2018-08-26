الدينار العراقي يسجل استقراراً مقابل الدولار

سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم، استقراراً نسبياً تزامنا مع ارتفاع سعر الذهب في اسواق تبادل العملات المحلية.

وحسب الأرقام الواردة اليوم من بورصة العملات في بغداد فقد سجل سعر بيع الدولار 120 الف دينار عراقي, وسعر الشراء 121 الف دينار, مقابل كل 100 دولار، أما في بورصة البصرة جنوبي العراق فقد سجل سعر البيع 121 الفا و700 دينار، وسعر الشراء 122 الفاً و750 ديناراً مقابل المئة دولار.

وفي اربيل مركز اقليم كردستان العراق، سجل سعر بيع الدولار 125 الفاً و250 ديناراً، وسعر الشراء 125 الفا و200 دينار.

إلى ذلك أرتفع سعر الذهب العراقي المحلي اليوم الى 223 الف دينار للمثقال الواحد, الذي يعادل 5 غرامات .