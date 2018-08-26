مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,351.64 بارتفاع قدره 3.66 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي مرتفعاً عند مستوى 969.92 بحوالي 5.14 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة 883 ألف و 302 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 244 ألف و 603 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 37 صفقة.