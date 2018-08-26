مؤشر بورصة مصر الرئيس يتراجع بنسبة 0.22%

سجلت مؤشرات البورصة المصرية أداء متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية قابلها عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 22ر0% مسجلاً 03ر15239 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 18ر0% ليصل إلى 31ر739 نقطة، كما زاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 16ر0% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 01ر1899 نقطة.

وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 4ر856 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بلغت 7ر681 مليون جنيه.