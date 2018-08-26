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تراجع شعبية ماكرون لأدنى معدل لها في أغسطس الحالي

باريس : (د ب ا)

خلص استطلاع للرأي إلى أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تراجعت إلى أدنى معدل لها بلغ 34 % في أغسطس الجاري، وذلك عقب أن أحاطت به فضيحة سلوك حارسه الشخصي العنيف.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن استطلاع المعهد الفرنسي للرأي العام أظهر تراجع شعبية ماكرون بنسبة 5 نقاط مئوية هذا الشهر و 18 نقطة منذ بداية العام.
وقال المعهد إن تراجع الشعبية يرجع إلى "عجرفة " ماكرون 40 عاما وعدم تواصله مع المواطنين .
ويشار إلى أن الرئيسين الفرنسيين السابقين فرانسوا أولاند ونيكولا ساركوزي سجلا نسبة شعبية تبلغ 28% و 40% على التوالي بعد مرور 15 شهرا على توليهما الحكم.
وقد انخفضت شعبية رئيس الوزراء إدوار فيليب بنسبة نقطة مئوية واحدة لتسجل 40%.
ويشار إلى أن المعهد الفرنسي أجرى الاستطلاع يومي 23 و 24 أغسطس الجاري، وشمل 995 مواطنا.

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