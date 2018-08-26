تراجع شعبية ماكرون لأدنى معدل لها في أغسطس الحالي

خلص استطلاع للرأي إلى أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تراجعت إلى أدنى معدل لها بلغ 34 % في أغسطس الجاري، وذلك عقب أن أحاطت به فضيحة سلوك حارسه الشخصي العنيف.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن استطلاع المعهد الفرنسي للرأي العام أظهر تراجع شعبية ماكرون بنسبة 5 نقاط مئوية هذا الشهر و 18 نقطة منذ بداية العام.

وقال المعهد إن تراجع الشعبية يرجع إلى "عجرفة " ماكرون 40 عاما وعدم تواصله مع المواطنين .

ويشار إلى أن الرئيسين الفرنسيين السابقين فرانسوا أولاند ونيكولا ساركوزي سجلا نسبة شعبية تبلغ 28% و 40% على التوالي بعد مرور 15 شهرا على توليهما الحكم.

وقد انخفضت شعبية رئيس الوزراء إدوار فيليب بنسبة نقطة مئوية واحدة لتسجل 40%.

ويشار إلى أن المعهد الفرنسي أجرى الاستطلاع يومي 23 و 24 أغسطس الجاري، وشمل 995 مواطنا.