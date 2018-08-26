خلص استطلاع للرأي إلى أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تراجعت إلى أدنى معدل لها بلغ 34 % في أغسطس الجاري، وذلك عقب أن أحاطت به فضيحة سلوك حارسه الشخصي العنيف.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن استطلاع المعهد الفرنسي للرأي العام أظهر تراجع شعبية ماكرون بنسبة 5 نقاط مئوية هذا الشهر و 18 نقطة منذ بداية العام.
وقال المعهد إن تراجع الشعبية يرجع إلى "عجرفة " ماكرون 40 عاما وعدم تواصله مع المواطنين .
ويشار إلى أن الرئيسين الفرنسيين السابقين فرانسوا أولاند ونيكولا ساركوزي سجلا نسبة شعبية تبلغ 28% و 40% على التوالي بعد مرور 15 شهرا على توليهما الحكم.
وقد انخفضت شعبية رئيس الوزراء إدوار فيليب بنسبة نقطة مئوية واحدة لتسجل 40%.
ويشار إلى أن المعهد الفرنسي أجرى الاستطلاع يومي 23 و 24 أغسطس الجاري، وشمل 995 مواطنا.
تراجع شعبية ماكرون لأدنى معدل لها في أغسطس الحالي
خلص استطلاع للرأي إلى أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تراجعت إلى أدنى معدل لها بلغ 34 % في أغسطس الجاري، وذلك عقب أن أحاطت به فضيحة سلوك حارسه الشخصي العنيف.
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