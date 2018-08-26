مهرجان المدينة الدولي للتمور يحقق أكثر من 118 مليون ريال حتى أسبوعه الثالث

حقق مهرجان المدينة المنورة الدولي للتمور "تمورنا بركة" في أسبوعه الثالث مبيعات تقدر بـ 37.376.736 ريال كحصيلة مبيعات 1.691.401 كيلو جرام , مسجلا الرقم الإجمالي للثلاث الأسابيع مكتملة 118.522.289 ريال بإجمالي كميات تقدر بـ 5.216.274 كيلو جرام بمعدل نمو 46 % عن القيمة السوقية للأسبوعين الأول والثاني عندما سجل المهرجان مبيعات 81.145.553 ريال .

واستأنفت أمانة منطقة المدينة المنورة واللجنة المنظمة للمهرجان من خلال انشطتها أعمال المهرجان أمس بعد أن توقف السوق عن إستقبال شحنات المزارعين منذ الخامس من الشهر الجاري بالتنسيق مع طائفة الدلالين ليمارس السوق نشاطه المعتاد بالتزامن مع قدوم الحجاج للمدينة المنورة خلال الفترة الثانية من موسم حج هذا العام 1439هـ على أرض مساحتها تقدر بـ 150.000 متر مربع ، في حين أظهرت نتائج المختبرات البيئية سلامة وخلو تمورنا بركة حتى لحظة إعداد تقرير الأسبوع الثالث من المبيدات الضارة بعد خضوع نحو 932 عينه للفحص الميداني في حين بلغ إجمالي العينات المخبرية المسحوبة من المهرجان 399 عينة .

يذكر أن إيقاف نشاط المهرجان خلال فترة عيد الأضحى المبارك كان لقصد مراعاة جميع المتعاملين في قطاع التمور عموما لتنظيم السوق خلال فترة التداخل مع موسم العيد بالمرتبط بالإنتاج وخلق توازن العرض مع الطلب الذي من المعتاد أن يشهد تراجع خلال فترة العيد في حين حقق المهرجان نجاح منذ انطلاقته في 11 11/ / 1439هـ عندما أفتتح يومه الأول بمبيعات تقدر بـ 240.000 ريال وتصدره تمر العجوة مبيعات الأسبوع الأول بأكثر من 13 مليون ريال من أصل مبيعات تجاوزت الـ 32 مليون ريال .