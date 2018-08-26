بعد ماليزيا وإندونيسيا.. توجه لتطبيق مبادرة «طريق مكة» على دول أخرى

حظيت مبادرة المملكة "طريق مكة" التي تهدف إلى إنهاء إجراءت الحجاج الماليزيين والإندونيسيين عبر مسارات إلكترونية موحدة، بإشادات كثيرة من ضيوف الرحمن هذا العام.

وقال لـ"الاقتصادية" اللواء سليمان اليحيى مدير عام الجوازات إن هناك توجها إلى أن تشمل المبادرة دول أخرى في الأعوام المقبلة.

وأكد اليحيى أن المبادرة التي طبقت هذا العام شهدت مشاركة 11 وزارة وجهة حكومية على خدمات إنهاء إجراءات الجوازات والجمارك، والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة، وفق ترتيبات النقل والسكن بالمملكة، الأمر الذي سيمكن الحجاج المستفيدين منها، من تجاوز تلك الإجراءات عند وصولهم إلى المملكة. وأوضح أن خدمة طريق مكة تأتي وفق اهتمام وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بالمبادرة في تطوير كل ما من شأنه تسهيل وتيسير أداء فريضة الحج لكل من استطاع إليه سبيلا من المسلمين. وأشار إلى أن وزارة الداخلية بمتابعة مباشرة من الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، حرصت على تطوير الخدمة ضمن برامج التحول الوطني 2020، تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

وتولت الجهات الخدمية تسلم أمتعة الحجاج المستفيدين من المبادرة، ونقلها إليهم في الدور السكنية، فيما تولى فريق عمل سعودي متكامل برئاسة وزارة الداخلية؛ الإشراف على تنفيذ إجراءات دخول الحجاج المستفيدين إلى المملكة في المطارات المشمولة بالمبادرة ومتابعتها، وتذليل كل ما قد يعترضهم من عقبات في مواقع التنفيذ كافة خارج المملكة وداخله.

وتعد مبادرة "طريق مكة"، التي يتم تطبيقها بالتنسيق مع الدول، التي تقدم طلبا للاستفادة منها، إحدى المبادرات التي يجري تنفيذها ضمن برامج التحول الوطني 2020، تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

وكانت المبادرة قد تم البدء في تطبيقها تجريبيا، خلال موسم حج العام الماضي 1438هـ، وذلك على نسبة محددة من حجاج ماليزيا، بينما شملت في العام الجاري، جميع حجاج ماليزيا ونسبة محددة من حجاج إندونيسيا.