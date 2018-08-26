بعد ماليزيا وإندونيسيا.. توجه لتطبيق مبادرة «طريق مكة» على دول أخرى

حظيت مبادرة المملكة "طريق مكة" التي تهدف إلى إنهاء إجراءت الحجاج الماليزيين والإندونيسيين عبر مسارات إلكترونية موحدة، بإشادات كثيرة من ضيوف الرحمن هذا العام.
وقال لـ"الاقتصادية" اللواء سليمان اليحيى مدير عام الجوازات إن هناك توجها إلى أن تشمل المبادرة دول أخرى في الأعوام المقبلة.
وأكد اليحيى أن المبادرة التي طبقت هذا العام شهدت مشاركة 11 وزارة وجهة حكومية على خدمات إنهاء إجراءات الجوازات والجمارك، والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة، وفق ترتيبات النقل والسكن بالمملكة، الأمر الذي سيمكن الحجاج المستفيدين منها، من تجاوز تلك الإجراءات عند وصولهم إلى المملكة. وأوضح أن خدمة طريق مكة تأتي وفق اهتمام وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بالمبادرة في تطوير كل ما من شأنه تسهيل وتيسير أداء فريضة الحج لكل من استطاع إليه سبيلا من المسلمين. وأشار إلى أن وزارة الداخلية بمتابعة مباشرة من الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، حرصت على تطوير الخدمة ضمن برامج التحول الوطني 2020، تحقيقا لرؤية المملكة 2030.
وتولت الجهات الخدمية تسلم أمتعة الحجاج المستفيدين من المبادرة، ونقلها إليهم في الدور السكنية، فيما تولى فريق عمل سعودي متكامل برئاسة وزارة الداخلية؛ الإشراف على تنفيذ إجراءات دخول الحجاج المستفيدين إلى المملكة في المطارات المشمولة بالمبادرة ومتابعتها، وتذليل كل ما قد يعترضهم من عقبات في مواقع التنفيذ كافة خارج المملكة وداخله.
وتعد مبادرة "طريق مكة"، التي يتم تطبيقها بالتنسيق مع الدول، التي تقدم طلبا للاستفادة منها، إحدى المبادرات التي يجري تنفيذها ضمن برامج التحول الوطني 2020، تحقيقا لرؤية المملكة 2030.
وكانت المبادرة قد تم البدء في تطبيقها تجريبيا، خلال موسم حج العام الماضي 1438هـ، وذلك على نسبة محددة من حجاج ماليزيا، بينما شملت في العام الجاري، جميع حجاج ماليزيا ونسبة محددة من حجاج إندونيسيا.
- 295 مليار دولار أرباح الشركات الحكومية الصينية في 7 أشهر
- بعد أسابيع من التراجع .. «برنت» يربح 5.5 % والخام الأمريكي 4.2 %
- 63 شركة وساطة في السعودية تدير أصولا بـ422 مليار ريـال .. ارتفعت 6.7 %
- انتكاسة جديدة لفنزويلا .. واشنطن تجفف مصادرها للعملات الأجنبية
- صراع "الطاقة والسيارات" يعرقل محادثات التجارة الحرة لأمريكا الشمالية
- «البيئة» تطرح 20 موقعا استثماريا للاستزراع المائي.. وتدرس التصدير إلى الصين
- تذبذب أسعار صرف العملات يعيد توجيه رؤوس الأموال حول العالم
- ارتفاع قيمة قروض الصندوق الصناعي 37 % في عام
- ميركل: أوروبا ستتحرر من نفوذ الغاز الروسي
- «بريكست» يدفع بريطانيا للجوء إلى العملاق الآسيوي
محليات
- أمر ملكي بترقية 527 عضوا في النيابة العامة بمختلف المراتب
- اعتراض صاروخ باليستي أطلقته المليشيات الحوثية باتجاه السعودية
- كفاءة الطاقة: أجهزة التكييف تستحوذ على 70% من استهلاك فاتورة الكهرباء
- "عربسات" لـ "فيفا": تحقيقاتنا أثبتت زيف ادعاءات "بي إن سبورت".. ونطالب باعتذار علني
- "كاوست" تجري بحثا جديدا حول توليد الكهرباء عن طريق التوربينات
- خادم الحرمين الشريفين يأمر بتعيين 120 قاضيا بوزارة العدل
- 21.5 ألف قضية أمام المحاكم لمطالبات مالية عقارية خلال 10 أشهر
- إغلاق مصنع "الخليج العذبة" للمياه في الرياض لمخالفته المواصفات القياسية الخليجية
- كفاءة الطاقة: كلما زاد عدد النجوم في "بطاقة كفاءة الطاقة" زادت كفاءة الجهاز وقل استهلاكه للكهرباء
- "الهيئة العامة للعقار" توقع مذكرة تفاهم مع "البريد السعودي" لتبادل البيانات الجيومكانية
أضف تعليق