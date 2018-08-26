ارتفاع تصاريح إسكان الحجاج 1.77 % .. والعزيزية تستحوذ على 46 %

سجل إجمالي أعداد تصاريح إسكان الحجاج زيادة 1.77 في المائة خلال موسم العام الجاري مقارنة بالعام الماضي, وبلغت الزيادة في أعداد تصاريح العام الجاري نحو 71 تصريحا، إذ صدر العام الماضي 3948 تصريحا، ارتفعت هذا العام إلى 4019 تصريحا.
وأكد لـ "الاقتصادية" المهندس عبدالله عقيل باجابر رئيس لجنة إسكان الحجاج, أن منطقة العزيزية استحوذت على النسبة الأكبر من أعداد تصاريح إسكان الحجاج خلال العام الجاري وخلال موسم الحج العام الماضي.
وأضاف: استحوذت منطقة العزيزية على 46 في المائة من تصاريح الإسكان في الموسم الجاري، فيما استحوذت العام الماضي على 44.7 في المائة من إجمالي التصاريح.
وحلت في المرتبة الثانية بعد منطقة العزيزية من حيث أعداد تصاريح الإسكان، منطقة المسفلة التي استحوذت على 18.5 في المائة من التصاريح خلال الموسم الجاري, فيما كانت العام الماضي 18.8 في المائة.
وسجلت منطقة العتيبية المرتبة الثالثة وبلغت نسبة تصاريح الإسكان فيها العام الجاري 16.2 في المائة, فيما بلغت العام الماضي 16.8 في المائة, ثم منطقة الحرم التي استحوذت في موسم الحج الجاري على 14.1 في المائة, وسجلت العام الماضي 14.5 في المائة, وأخيرا منطقة الرصيفة التي سجلت العام الجاري 5.2 في المائة, وسجلت ذات النسبة العام الماضي دون تغيير.
وتم تكليف المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من إمارة منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني، بإجراء الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها، ومنحها شهادة بذلك يتم بموجبها إصدار تصاريح الإسكان من قبل اللجنة.
وكانت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة قد بدأت استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج مطلع المحرم، عبر المكاتب الهندسية، ونبهت على الجميع التقديم خلال الفترة المحددة كسبا للوقت وتفاديا للتأخير.
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