295 مليار دولار أرباح الشركات الحكومية الصينية في 7 أشهر

تسارع نمو أرباح الشركات الصينية المملوكة للدولة في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، إلى 2.02 تريليون يوان "نحو 295 مليار دولار".

وأظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية الصينية أن الأرباح الإجمالية بين كانون الثاني (يناير) وتموز (يوليو) الماضيين، ارتفعت 21.4 في المائة على أساس سنوي.

وتسارعت وتيرة النمو من 21.1 في المائة المسجلة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وارتفعت إيرادات الشركات المملوكة للدولة بنسبة 10.2 في المائة إلى نحو 32.3 تريليون يوان في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، فيما توسعت التكاليف التشغيلية بنسبة 9.6 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 31.1 تريليون يوان.

وسجلت قطاعات الشركات المملوكة للدولة التي تشمل الصلب والنفط والبتروكيماويات والمعادن غير الحديدية، أقوى تزايد للأرباح في الفترة المذكورة.

من جهته، سجل بنك التجارة الصيني، أحد أكبر مصارف البلاد، نموا سريعا في أرباحه خلال النصف الأول من العام بفضل الزخم الذي شهدته شركات التجزئة.

وبحسب "الألمانية"، قفزت صافي أرباح البنك بواقع 14 في المائة على أساس سنوي إلى 44.8 مليار يوان "نحو 6.52 مليار دولار"، بحسب ما ذكره المصرف في بيان إلى بورصة شانجهاي.

وزاد الدخل التشغيلي للبنك بنسبة 11.75 في المائة، ليصل إلى 126.1 مليار يوان، وحققت شركات التجزئة المالية أرباحا بلغت قبل حساب الضرائب 31.69 مليار يوان، بزيادة 17.76 في المائة على أساس سنوي، بما يمثل أكثر من نصف إجمالي عائدات الأرباح التشغيلية قبل حساب الضرائب.

وبلغت نسبة القروض المتعثرة لدى البنك 1.43 في المائة حتى نهاية حزيران (يونيو)، بانخفاض 0.18 نقطة مئوية بالمقارنة مع نهاية عام 2017.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة الصينية، تضاعف عدد الشركات التي أسسها المستثمرون الأجانب في الصين، في الفترة ما بين كانون الثاني (يناير) وتموز (يوليو) هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الوزارة إن المستثمرين الأجانب أقاموا 35.239 شركة في الصين في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، حيث قفز العدد بنسبة 99.1 في المائة على أساس سنوي.

وفي الأشهر السبعة الأولى من العام، بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المستخدمة 496.71 مليار يوان "76.07 مليار دولار"، بنسبة نمو 2.3 في المائة على أساس سنوي.

ونما قطاع التصنيع عالي التقنية بسرعة مع التحسين الهيكلي الإضافي، وارتفع الاستثمار الأجنبي في القطاع بنسبة 7.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وشكل 21.5 في المائة من جميع الاستثمارات الأجنبية المستخدمة في الصناعات التحويلية الصينية.

ولعبت مناطق التجارة الحرة الـ11 في الصين دورا قياديا في جذب الأموال الأجنبية، حيث تم إنشاء 5186 شركة من قبل المستثمرين الأجانب من يناير إلى يوليو في هذه المناطق، وتم استثمار 65.84 مليار يوان "9.56 مليار دولار"، بزيادة 30 في المائة على أساس سنوي.

وركز المستثمرون الأجانب بشكل أكبر على غرب الصين، حيث استثمروا 31.91 مليار يوان "4.63 مليار دولار"، في الفترة نفسها، بما يمثل نموا بنسبة 14.5 في المائة على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات الرسمية، أن الاستثمارات من رابطة دول جنوب شرقي آسيا والبلدان الواقعة على طول الحزام والطريق، في الأشهر السبعة الأولى ارتفعت 27.7 و29.8 في المائة على التوالي.