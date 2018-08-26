صراع "الطاقة والسيارات" يعرقل محادثات التجارة الحرة لأمريكا الشمالية

تتراجع احتمالات التوصل إلى اتفاق سريع بين المكسيك والولايات المتحدة، بعد تفجر خلافات بشأن الطاقة، واستمرار الصراع بشأن السيارات في عملية إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية المعروفة باسم "نافتا".

وواصل المفاوضون الأمريكيون والمكسيكيون اجتماعاتهم طوال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم لبحث إعادة صياغة اتفاقية "نافتا"، على أن تنضم كندا إليهم حين تسمح الظروف بذلك، على ما أعلن إيلديفونسو جواخاردو وزير الاقتصاد المكسيكي.

وبحسب "رويترز"، يركز المفاوضون الأمريكيون والمكسيكيون منذ استئناف المحادثات الشهر الماضي على التوصل إلى تفاهم مشترك، لكن اختلاف وجهات النظر بشأن سياسة الطاقة بين الإدارتين المنتهية ولايتها والمقبلة في المكسيك شكل عقبة جديدة.

وقالت ثلاثة مصادر قريبة من المحادثات "إن معسكر الرئيس المكسيكي الجديد المنتخب مانويل لوبيز أوبرادور تساوره شكوك بشأن الإبقاء على فتح قطاع النفط والغاز الذي أقرته حكومة الرئيس الحالي إنريكي بينيا نييتو في الاتفاق الجديد".

وأفاد مصدر - شريطة عدم نشر اسمه - أن "مسألة الطاقة تعوق كل شيء"، وعندما سئل جيساس سيدي المرشح لتولي منصب المفاوض التجاري في حكومة لوبيز أوبرادور الأسبوع الماضي عن قضية الطاقة، حاول تقليل أهمية هذه المسألة، مضيفا أنه "على الرغم من أن فريقه يريد التأكد من توافق هذه المسألة مع الدستور فإن هذا ليس أمرا جوهريا".

ويعارض لوبيز أوبرادور اليساري الإصلاحات التي قام بها بينيا نييتو في مجال الطاقة، كما أن هذه القضية تثير انقساما داخل معسكره.

ويؤيد مساعدون مناصرون لقطاع الأعمال زيادة استثمار القطاع الخاص في قطاعي النفط والغاز على الرغم من أن عددا أكبر من الحلفاء القوميين يعارضون ذلك.

وسيتولى لوبيز أوبرادور منصبه في أول كانون الأول (ديسمبر) بعد انتخابه في أول تموز (يوليو)، ومن بين النقاط العالقة في المحادثات القواعد الجديدة للمنشأ بالنسبة إلى صناعة السيارات، التي يأمل المفاوضون الأمريكيون أن تؤدي إلى زيادة الإنتاج في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أثار عملية إعادة تعديل "نافتا" قبل عام عندما شكا من أن الاتفاقية التي يبلغ عمرها 24 عاما تفيد المكسيك على حساب العمال والصناعة في الولايات المتحدة.

ويقوم جواخاردو ووزير الخارجية المكسيكي لويس فيديجاراي برحلات مكوكية إلى واشنطن منذ أكثر من شهر للاجتماع مع روبرت لايتهايزر الممثل الأمريكي للتجارة سعيا إلى تسوية النقاط الخلافية بين البلدين قبل انتهاء آب (أغسطس).

وقال وزير الاقتصاد المكسيكي للصحافيين "إن كريستيا فريلاند وزيرة خارجية كندا على استعداد لمواصلة المفاوضات حول "نافتا" في أي وقت".

وأضاف "حصلت على تأكيد أنها ستكون على استعداد لحظة نصبح على قناعة بإمكان الشروع في المفاوضات الثلاثية".

غير أن مكتب الوزيرة الكندية أعلن أنها ستتوجه إلى أوروبا بين 26 و30 آب (أغسطس) لزيارة ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا.

ورفض جواخاردو من جانبه تحديد المواضيع التي ما زال يتحتم بحثها مع الولايات المتحدة، مكتفيا بالقول "إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق في أي لحظة، وتابع "الفكرة هي أننا نبقى، لأننا على يقين بأن هناك مشكلات ينبغي حلها".

وأفاد الوزير المكسيكي أول أمس أن المفاوضات بين الولايات المتحدة والمكسيك باتت متقدمة "جدا"، ولو أن بعض المواضيع الحساسة تتطلب عودة كندا إلى طاولة المفاوضات.

وأشار جواخاردو إلى أن العقبة الرئيسية في وجه التوصل إلى اتفاق هي "بند الانقضاء" الذي يفرض معاودة المصادقة على الاتفاقية التجارية كل خمس سنوات، وتعارض المكسيك وكندا بشدة هذا البند باعتباره يضر بقدرتها على اجتذاب الاستثمارات.

وأكد خيسوس سيادي وهو مستشار اقتصادي للرئيس المكسيكي المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، شارك في قسم من المفاوضات، أنه "سيتم إلغاء" بند الانقضاء، وفق ما أوردت وسائل إعلام مكسيكية.

ورفض جواخاردو التعليق على هذه المعلومات، غير أن مسؤولا كنديا كبيرا أفاد أن الولايات المتحدة لم تظهر حتى الآن أي ليونة في هذه المسألة.

وبالتزامن مع هذه المفاوضات حول المبادلات بين دول أمريكا الشمالية الثلاث، سعت إدارة ترمب إلى استئناف الحوار المتوقف منذ شهرين مع بكين.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، وجد أداة جديدة لتشديد الضغط على الصين بسبب صادراتها إلى الولايات المتحدة.

وأصدر ترمب تعليمات إلى دائرة البريد في الولايات المتحدة بإلغاء الخصومات البريدية لبكين، التي سمحت للتجار الصينيين بإيصال بضائعهم إلى منازل الأمريكيين بأسعار مغرية.

ويتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة تكاليف الشحن على منصات التجارة الإلكترونية الصينية، وعلى رأسها مجموعة "علي بابا"، فيما ستعزز منصات مثل "أمازون" مواقعها في السوق الأمريكية.

وتصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع، حيث قام الطرفان بتبادل رفع الرسوم الجمركية، ومنذ مطلع تموز (يوليو) فرض أكبر اقتصادين في العالم رسوما على سلع بعضهما البعض بقيمة إجمالية بلغت 100 مليار دولار.

من جهتها أكدت بكين أنها ستواصل الرد على واشنطن مع فرضها مزيدا من الرسوم التجارية، لكن ضرباتها المضادة ستظل محددة قدر الإمكان لتجنب الإضرار بالشركات في الصين سواء كانت محلية أو أجنبية.

قال ليو كون وزير المالية الصيني "إن بلاده ستواصل الرد على واشنطن مع فرض أمريكا مزيدا من الرسوم التجارية، لكن ضرباتها المضادة ستظل محددة قدر الإمكان لتجنب الإضرار بالشركات في الصين سواء كانت صينية أم أجنبية".

وقال ليو "61 عاما"، "إن أثر النزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في الاقتصاد الصيني محدود إلى الآن، لكنه يشعر بالقلق بشأن الخسائر المحتملة في الوظائف وكذلك خسارة سبل الدخل.

وأضاف أن "الحكومة الصينية ستزيد إنفاقها لدعم العمال والعاطلين عن العمل الذين تضرروا من النزاع التجاري".

كما توقع ارتفاع إصدارات حكومات محلية لسندات لدعم الاستثمار في البنية التحتية هذا العام وتجاوزها تريليون يوان "145.48 مليار دولار" بحلول نهاية الربع الحالي.

وقال ليو "الصين لا تريد الدخول في حرب تجارية، لكننا سنرد بحزم على الإجراءات غير المنطقية التي اتخذتها الولايات المتحدة.. وإذا تمسكت الولايات المتحدة بتلك الإجراءات، فإننا في المقابل سنتخذ إجراء لحماية مصالحنا".