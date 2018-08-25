ترمب: اتفاق تجارة كبير بين أمريكا والمكسيك قد يكون وشيكا

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم السبت تغريدة قال فيها إن الولايات المتحدة قد تتوصل إلى "اتفاق تجارة كبير" مع المكسيك قريبا.

وعلق ترمب قائلا "علاقتنا مع المكسيك تتقارب بشكل مستمر.. هناك بعض الأشخاص الطيبين بحق في الحكومتين القديمة والجديدة، والجميع يعملون عن كثب مع بعضهم البعض... قد يتم التوصل إلى اتفاق تجارة كبير قريبا".