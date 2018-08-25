مسمار جديد يدق في نعش "جوجل بلس"

أعلنت جوجل فرنسا، الخميس، عن نيتها إغلاق صفحتها على الشبكة الاجتماعية "جوجل بلس" خلال هذا الأسبوع، في ضربة جديدة لشبكة جوجل الاجتماعية التي تعاني كثيرا.

صفحة جوجل بلس فرنسا دعت مستخدميها، الذين يفوق عددهم 471 ألفا، إلى متابعة أخبارها عبر شبكات اجتماعية أخرى، وتحديدا فيسبوك وتويتر، وفقا لما أورده موقع "أندرويد بوليس".

ولم تعلن جوجل فرنسا عن السبب وراء قرار إغلاق الصفحة، الذي لا يبدو مفاجئا بحسب "أندرويد بوليس"، حيث لم يتم تحديث الصفحة منذ 46 أسبوعا، بحسب "سكاي نيوز".

يشار إلى أن شبكة "جوجل بلس"، التي ظهرت قبل سبع سنوات، تعانى بشدة على صعيد النمو والانتشار وتواجه منافسة شرسة ليست في صالحها مع شبكات اجتماعية أخرى، رغم محاولات جوجل المتكررة لإنعاشها، ما دفع بعض المحللين والمراقبين في عالم التكنولوجيا لإعلان وفاتها من قبل.