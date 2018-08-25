قوات الإطفاء تواصل مكافحة حرائق الغابات قرب برلين

يواصل المئات من قوات الإطفاء في ألمانيا التصدي لحرائق الغابات التي اندلعت جنوب غربي العاصمة الألمانية برلين.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم السبت: "حتى الآن لا يوجد تطورات جديدة".

وطلبت السلطات من سكان برلين إبقاء نوافذ منازلهم مغلقة لتجنب الدخان الكثيف الناجم عن الحرائق.

وأصدرت إدارة الإطفاء التحذير وسط شكاوى عديدة من سكان المدينة من رائحة الدخان.

وكانت قوات الإطفاء تمكنت أمس الجمعة من الحد من الحريق، إلا أنها لم تسيطر عليه بالكامل.

واضطرت السلطات إلى إجلاء قريتين في ولاية براندنبورج بسبب الحريق،الذي اندلع بعد ظهر أول أمس الخميس في الغابات المحيطة ببلدة تروينبريتسن الواقعة على نحو بعد خمسين كيلومترا جنوبي برلين، حيث اشتعلت النيران أولا في مساحة تصل إلى خمسة هكتارات ثم امتدت لتغطي 400 هكتار من الغابات.

ويشارك في عملية الإطفاء نحو 600 فرد.

وتزيد بقايا الذخائر التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية في الغابات من صعوبة احتواء الحريق.