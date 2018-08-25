هاتف صيني جديد ينذر بحرب أسعار في السوق العالمية

كشفت شركة شياومي الصينية النقاب عن هاتف ذكي جديد بمميزات عالية وسعر رخيص تحت علامة تجارية جديدة بحسب "بي بي سي". وزودت شياومي هاتفها الجديد (Poco F1) بأحدث إصدار من شريحة سناب دراغون (وهو معالج متطور من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية) بالإضافة إلى بطارية أكبر من المعتاد بقوة 4 آلاف مللي أمبير وذاكرة عشوائية 8 غيغابايت رام وهي نفس مواصفات هاتف غلاكسي نوت 9 لكن بوكو إف1 سيكون أرخص كثيرا حتى مقارنة بأجهزة أخرى منافسة (معقولة السعر) عند بيعه في الهند.

وقال أحد الخبراء إن إطلاق الهاتف قد يجبر شركات أخرى على إعادة التفكير في أسعارها. وقال مايك لوي محرر موقع "جيب لينت" الذي قام باختبار الجهاز "يوجد أفضل معالج كوالكوم يمكنك الحصول عليه الآن بينما تكلفة الجهاز حوالي نصف سعر أجهزة منافسة أخرى". وأضاف "إنه قوي للغاية مع بطارية ضخمة والمستهلكون الذين تستهدفهم الشركة لن يقلقوا كثيرا بشأن حجم الهاتف الضخم". وأوضح أن الشركة الصينية تحاول الحفاظ على هيمنتها على السوق الهندية، والدخول إلى مناطق أخرى أيضا.

ويباع هاتف بوكو إف1 بذاكرة عشوائية 6 غيغابايت رام و 64 غيغابايت للتخزين الداخلي مقابل 20 ألفا و 999 روبية (أي نحو 300 دولار). وتبلغ قيمة النسخة المتطورة مع خلفية من الألياف الاصطناعية وذاكرة عشوائية وطاقة تخزين أكبر بحوالي 29 ألفا و 999 روبية (430 دولارا). وبحسب تقارير محلية فإن أقرب المنافسين للهاتف الجديد أجهزة وان بلس 6 وأسوس زين فون 5زد. لكن الهواتف المنافسة أغلى بكثير وتتراوح أسعارها بين 34 ألفا و 999 روبية و 43 ألف و 999 روبية