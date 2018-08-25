تأهيل 18 شركة محلية وخليجية لتشغيل محطات الوقود على الطرق الإقليمية

علمت "الاقتصادية" أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أهلت 18 شركة محلية وخليجية لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، وذلك منذ شروعها في منح شهادات التأهيل خلال الفترة الماضية.

ووفقاً للمعلومات، فإنه يحق للوزارة إلغاء تأهيل المنشأة في ثلاث حالات، تشمل عدم التزامها بتطبيق أحكام اللائحة ومعايير التأهيل، أو صدور قرار من الجهة المختصة بثبوت تزوير البيانات أو المعلومات التي بني عليها التأهيل.

وتتضمن الحالة الثالثة التي تلغى فيها شهادة التأهيل لشركات الوقود والخدمة، صدور حكم أو قرار من جهة مختصة واكتسب القطعية بمنعها من التعامل مدة سنتين وأكثر مع الوزارات والمصالح الحكومية.

ومنحت وزارة الشؤون البلدية والقروية سابقا جميع المحطات ومراكز الخدمة الواقعة على الطرق الإقليمية في المملكة أكثر من مهلة تصل إلى ثلاث سنوات ونصف لتصحيح أوضاعها من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود المؤهلة أو الحصول على التأهيل من خلال تطبيق معايير التأهيل المعتمدة لديها.

وقامت الوزارة ضمن برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة الإقليمية، بعديد من الإجراءات لضمان تأهيل هذه المحطات، حيث تم أخذ تعهد على المحطات القائمة والواقعة على مسافة أقل من 25 كيلو مترا قبل أو بعد محطة تابعة لشركة مؤهلة في نفس الاتجاه، يتضمن إعطاء مالك المحطة مهلة مدتها ستة أشهر بدأت منذ 19/9/1438هــ، يقوم من خلالها بالتعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة من قبل الوزارة أو الحصول على التأهيل من خلال تطبيق معايير التأهيل المعتمدة لدى الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى تطبيق آلية معتمدة لتقييم هذه المحطات ومراكز الخدمة، بحيث يتم الإغلاق الكلي للمحطة عند وجود مخالفة في المسجد ودورات المياه، والإغلاق الجزئي عند وجود مخالفات في مرافق المحطة الأخرى.

وحددت الوزارة ثماني طرق كأولوية لمتابعة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، وذلك بناء على أهمية الطريق وكثافة مستخدميه، إضافة إلى ارتباط الطريق بالوصول إلى الحرمين الشريفين.

وكانت الوزارة قد وجهت جميع الأمانات والبلديات في مناطق المملكة، بالتأكيد على ملاك محطات الوقود القائمة حاليا بتصحيح أوضاعهم من خلال التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطات على الطرق الإقليمية وتشغيلها وصيانتها وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات الموجودة فيها.