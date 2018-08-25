انفراجة في مفاوضات «نافتا» .. ومحادثات واشنطن وبكين محلك سر

حقق المفاوضون الأمريكيون والمكسيكيون تقدما أمس في إعادة صياغة اتفاق التبادل الحر لأمريكا الشمالية "نافتا"، بينما استأنفت واشنطن وبكين الحوار في المواجهة التجارية بينهما بدون تقدم يذكر.

ونقلت "الفرنسية"، عن إيلدفونسو جاخاردو وزير الاقتصاد المكسيكي لصحافيين أن "المفاوضات حققت تقدما لكنها لم تسفر عن نتيجة نهائية".

وعلى غرار لويس فيديجاراي وزير الخارجية المكسيكي، قام جاخاردو برحلات مكوكية بين مكسيكو وواشنطن منذ نهاية أكثر من شهر لمحاولة التوصل إلى أرضية تفاهم مع روبرت لايتهايزر الممثل الأمريكي للتجارة.

وبعدما ذكر أن كندا - الشريكة الثالثة في اتفاق "نافتا" الموقع منذ 24 عاما - يجب أن تنضم إلى المفاوضات، قال جاخاردو "إنه ليحدث ذلك تجب مواصلة النقاش خلال عطلة نهاية الأسبوع والأسبوع المقبل".

وصرح مسؤول كندي أن إحدى نقاط الخلاف الرئيسية هي "بند الغروب" الذي يقضي بأن يتم إقرار الاتفاق كل خمس سنوات.

وأضاف "ليس هناك أي مؤشر لأن الولايات المتحدة تبنت موقفا أكثر ليونة في هذا الشأن".

وتعترض كندا والمكسيك على هذا البند، وتريان أن أي مستثمر لن يغامر بالعمل على أراضيهما إذا كانت منتجاته يمكن أن تستبعد من السوق الأمريكية في حال رفض الاتفاق.

وترغب كندا أيضا في حماية إجراءات تسوية الخلافات الواردة في الاتفاق بينما تريد الولايات المتحدة إلغاءها.

وأشار جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي، وكريستيا فريلاند وزيرة الخارجية إلى أن "التفاؤل الذي عبرت عنه المكسيك والولايات المتحدة مشجع".

وأوضح ترودو في لقاء مع صحافيين بالقرب من فانكوفر "غرب كندا"، "نحن على اتصال منتظم مع المفاوضين الأمريكيين والمكسيكيين، كما قلت دائما نحن مستعدون للجلوس ولمواصلة العمل من أجل الحديث والتفاوض حول اتفاق أفضل لنا جميعا"، وأكد ترودو "لن نوقع إلا اتفاقا جيدا لكل الكنديين".

وبالتزامن مع هذه المفاوضات حول المبادلات بين دول أمريكا الشمالية الثلاث، سعت إدارة ترمب إلى استئناف الحوار المتوقف منذ شهرين مع بكين.

وأجرى وفد يضم نحو عشرة مفاوضين صينيين بقيادة وانج شوين نائب وزير التجارة ولياو مينج نائب وزير المال، مباحثات مع ديفيد مالباس مساعد وزير الخزانة المكلف الشؤون الدولية ومساعدين للممثل الأمريكي للتجارة.

ولا يتوقع ترمب "تحقيق الكثير" من هذه المفاوضات، ويبدو أن المشاورات لم تسفر عن تقدم يذكر بينما ارتفعت أسعار عديد من المنتجات الصينية والأمريكية بنسبة 25 في المائة مع دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ.

وقالت ليندساي وولترز الناطقة باسم البيت الأبيض "أنهينا يومين من المناقشات مع نظرائنا الصينيين وتبادلنا وجهات النظر حول طريق إحلال العدل والتوازن والتعامل بالمثل في العلاقات الاقتصادية"، ولم تذكر ما إذا كان قد حُدد موعد للقاء جديد بين الطرفين.

وأفادت وزارة التجارة الصينية أن المفاوضات "كانت بناءة وصريحة"، وأضافت في بيان مقتضب أن "الجانبين سيبقيان على اتصال بشأن الإجراءات المقبلة". وتقدمت بكين بشكوى إضافية إلى منظمة التجارة العالمية في خلافها مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية.

يأتي هذا الاستئناف للحوار مع تصاعد حرب الرسوم الجمركية بين البلدين، وتشمل الرسوم الجمركية المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة سلعا بقيمة 100 مليار دولار من مبادلاتهما.

ورأت الأسواق في هذه المحادثات مؤشرا إيجابيا، وذكر مايك ماتيولي من مجموعة "مانيولايف إيه إم" أنه "في كل مرة يجري الحديث عن الرسوم الجمركية يكون الأمر سلبيا لأسواق المال".

لكن كارلوس جوتيريز وزير التجارة السابق في عهد الرئيس جورج بوش، لشبكة "سي إن بي سي" رأى أن "إرسالهم موظفين أقل مستوى يوحي بأنهم لن يناقشوا النقاط الأكثر أهمية".

وبالنسبة إلى إدارة ترمب التي بدأت العداء واتهمت الصين بممارسات "غير نزيهة" وبسرقة "الملكية الفكرية"، يبقى الهدف تعزيز الضغط على الدولة الآسيوية العملاقة لحملها على خفض فائضها التجاري الهائل مع الولايات المتحدة.

وترى واشنطن أنها في موقع قوة في مواجهة بكين، وقال ويلبور روس "نمتلك ترسانة أكبر منهم"، وتنوي الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

واختار ترمب يوم زيارة هذا الوفد الصيني ليعبر عن ارتياحه لتبني قانون يعزز مراقبة الاستثمارات الأجنبية على الأراضي الأمريكية.

وهذا القانون يوسع هامش المناورة التي تملكها لجنة الاستثمارات الأجنبية التي يمكنها أن تعطل مزيدا من عمليات الشراء أو المساهمة التي تعتبرها حساسة. وقال ترمب بدون أن يسمي الصين "لم يعودوا يسرقون شركاتنا، خصوصا تلك التي تتسم بتعقيد كبير.. وسنحمي درر الملكية الفكرية لأمريكا من الاستثمارات الأجنبية المضرة".

إلى ذلك، قال ليو كون وزير المالية الصيني "إن بلاده ستواصل الرد على واشنطن مع فرض أمريكا مزيدا من الرسوم التجارية، لكن ضرباتها المضادة ستظل محددة قدر الإمكان لتجنب الإضرار بالشركات في الصين سواء كانت صينية أم أجنبية".

وقال ليو "61 عاما"، "إن أثر النزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في الاقتصاد الصيني محدود إلى الآن"، لكنه يشعر بالقلق بشأن الخسائر المحتملة في الوظائف وكذلك خسارة سبل الدخل.

وأضاف أن "الحكومة الصينية ستزيد إنفاقها لدعم العمال والعاطلين عن العمل الذين تضرروا من النزاع التجاري". كما توقع ارتفاع إصدارات حكومات محلية لسندات لدعم الاستثمار في البنية التحتية هذا العام وتجاوزها تريليون يوان "145.48 مليار دولار" بحلول نهاية الربع الحالي.

وقال ليو "الصين لا تريد الدخول في حرب تجارية، لكننا سنرد بحزم على الإجراءات غير المنطقية التي اتخذتها الولايات المتحدة.. وإذا تمسكت الولايات المتحدة بتلك الإجراءات، فإننا في المقابل سنتخذ إجراء لحماية مصالحنا".

وردا على سؤال عما إذا كانت الصين ستدرس زيادة الرسوم الجمركية على سلع أمريكية تواجه بالفعل ضرائب مرتفعة، قال ليو "إن الصين سترد بدقة.. بالطبع، قيمة الواردات الأمريكية من السلع الصينية غير مماثلة لقيمة الواردات الصينية من السلع الأمريكية.. سنتخذ إجراءات رسوم بما يتوافق مع هذا الوضع".

ولم يخض ليو في تفاصيل، لكنه أكد أن بلاده تدرك احتمال تأثر أطراف غير ضالعة في الخلاف سلبا جراء النزاع.

وأشار "حين نتخذ إجراءات، نبذل قصارى جهدنا لعدم إلحاق الضرر بمصالح الشركات الأجنبية في الصين. ذلك هو السبب في أن إجراءاتنا الخاصة بالرسوم محددة لتجنب التأثير فيها بقدر المستطاع".

وعبر ليو عن قلقه للغاية بشأن الخسارة المحتملة للوظائف الصينية، "ومن وجهة نظري، سأولي انتباها أكبر لأثر النزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في الوظائف في الصين. في النهاية، بعض الشركات تأثرت، الصادرات ستنخفض والإنتاج سيتقلص".

وتخطط الصين لزيادة إنفاقها المالي لدعم العمال أو العاطلين عن العمل المتضررين من الرسوم الجمركية التي جرى رفعها.