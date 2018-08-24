الاسترليني يهبط لأدنى مستوى في 11 شهرا مقابل اليورو ويرتفع مقابل الدولار

هبط الجنيه الاسترليني لأدنى مستوياته مقابل اليورو منذ منتصف سبتمبر أيلول، متضررا جراء ارتفاع العملة الأوروبية ومخاوف بشأن ما إذا كان بمقدور بريطانيا إبرام اتفاقية للتجارة مع الاتحاد الأوروبي لما بعد الانفصال.

لكن العملة البريطانية ارتفعت مقابل الدولار الذي اضطرب أداؤه جراء كلمة ألقاها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وشهدت العملة البريطانية شهرا قاسيا في أغسطس آب، إذ تأثرت سلبا جراء تصاعد المخاوف من أن بريطانيا قد تخرج من الاتحاد الأوروبي دون الاتفاق على ترتيبات تجارية بشأن انفصالها المقرر في مارس آذار 2019. وتراجع الاسترليني إلى 90.390 بنس لليورو وهو أدنى مستوى في 11 شهرا.

وزادت العملة البريطانية إلى 1.2880 دولار لتصعد نحو 0.5 بالمئة خلال الجلسة قبل أن تستقر عند حوالي 1.2850 دولار.