الذهب يقفز بدعم من تنامي الشكوك السياسية في أمريكا

قفزت أسعار الذهب حوالي اثنين بالمئة أثناء التعاملات اليوم الجمعة مع تعرض الدولار لضغوط من تزايد الشكوك السياسية في الولايات المتحدة بفعل المشاكل القانونية لإثنين من المستشارين السابقين للرئيس دونالد ترامب.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.9 في المئة إلى 1207.50 دولار للأوقية (الأونصة)، ليرتفع أكثر من ثلاثة بالمئة عن أدنى مستوى له هذا العام الذي سجله الأسبوع الماضي دون 1160.00 دولارا.