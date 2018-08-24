ترمب ينتقد شركات التواصل الاجتماعي: تخرس أصوات الملايين

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شركات التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة قائلها إنها "تخرس الملايين" فيما وصفه بأنه فعل من أفعال الرقابة.

ولم يذكر ترمب اسم أي من الشركات. وحذفت شركات فيسبوك وتويتر وألفابت يوم الثلاثاء مئات الحسابات المرتبطة بعملية دعاية إيرانية مزعومة فيما شنت فيسبوك حملة ثانية قالت إنها تتعلق بروسيا.

وقال ترمب "عمالقة التواصل الاجتماعي يخرسون الملايين.. لا يمكننا فعل ذلك حتى لو كان هذا يعني استمرار سماعنا أخبارا كاذبة مثل سي.إن.إن التي انخفض تقييمها بشكل كبير.. على الناس أن تميز بين ما هو حقيقي وما هو كاذب دون رقابة!".