"وول ستريت" تبدأ تعاملاتها على ارتفاع ترقبا لكلمة رئيس المركزي

بدأت مؤشرات البورصة الأمريكية على ارتفاع اليوم الجمعة مع ترقب المستثمرين لكلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول لاستشفاف إشارات على اتجاه السياسة النقدية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 31.60 نقطة، أو ما يعادل 0.12 بالمئة، عند الافتتاح إلى 25688.58 نقطة.

وافتتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 5.37 نقطة، أو ما يعادل 0.19 بالمئة، إلى 2862.35 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 29.35 نقطة، أو 0.37 بالمئة، إلى 7907.81 نقطة.