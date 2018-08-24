الاعصار "سيمارون" يجتاح اليابان ويجلي 10 آلاف شخص من منازلهم

ذكرت وسائل إعلام محلية أن الاعصار "سيمارون" اجتاح مناطق غرب اليابان صباح اليوم مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة فيما صدرت أوامر لحوالي 10 آلاف شخص بإخلاء منازلهم. وقالت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه" إن عدة أشخاص أصيبوا حيث تسببت العاصفة في هطول أمطار غزيرة بلغت رقما قياسيا في بعض المناطق وتسببت في انقطاع الكهرباء عن حوالي 45 ألف منزل في منطقة "كينكي". وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أنه تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية بحلول صباح اليوم بعد إلغاء أكثر من 350 رحلة أمس.

وحذرت السلطات من إمكانية حدوث انهيارات طينية وفيضان الانهار وهطول أمطار غزيرة في مناطق واسعة من البلاد حيث تحرك الاعصار رقم 20 هذا الموسم باتجاه جزيرة هوكايدو شمالي البلاد. وذكرت هيئة الارصاد الجوية أنه حتى الساعة 09:00 صباحا بالتوقيت المحلي كانت عين العاصفة فوق بحر اليابان شمال شبه جزيرة نوتو حيث كانت تتحرك شمالا بسرعة 50 كيلومترا في الساعة مصحوبة برياح قوية بلغت أقصى سرعة لها 108 كيلومترات في الساعة وزوابع بلغت سرعتها 144 كيلومترا في الساعة. وفي أوائل يوليو الماضي تسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات عارمة وانهيارات أرضية غربي اليابان مما أسفر عن وفاة أكثر من 220 شخصا وهدم منازل وطرق.