بنك الصين يقدم 115 مليار دولار قروضا في إطار مبادرة الحزام والطريق

قدم بنك الصين قروضا بقيمة 115.9 مليار دولار أمريكي لمشروعات في الدول الواقعة على طول الحزام والطريق بنهاية يونيو الماضي وفقا لتقرير صدر مؤخرا. ووفقا للتقرير قام البنك بتمويل أكثر من 600 مشروع في إطار مبادرة الحزام والطريق بحلول نهاية يونيو عام 2018 حسبما ذكرت اليوم وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). ووسع البنك نطاق أعماله في البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق. وحتى الآن، أنشأ البنك فروعا في 56 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم، وتشمل أكثر من 20 دولة على طول الحزام والطريق.

وإلى جانب ذلك لعب البنك دورا رئيسيا في بناء الحزام والطريق حيث أقام حتى الآن 5 حلقات نقاشية للتعاون الدولي في مجال بناء الحزام والطرق في 18 دولة وشارك فيها حوالي 170 من كبار مسؤولي الحكومات والشركات. كان الرئيس الصيني شي جين بينج كشف عن مبادرة الحزام والطريق في عام 2013 بهدف بناء طريق حرير عصري يربط الصين برا وبحرا بجنوب شرق آسيا ووسط آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.