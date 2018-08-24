المؤشر نيكي يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين مع تراجع الين

ارتفع المؤشر نيكي الياباني لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين اليوم بدعم من تراجع الين والمكاسب التي حققتها أسهم شركات صناعة الأدوية. وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.9% إلى 22601.77 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثامن من أغسطس. وعلى أساس أسبوعي ارتفع المؤشر القياسي 1.5% منهيا موجة خسائر استمرت 3 أسابيع. وظل الدولار فوق 111 ين بعد أن ربح نحو 0.7% مقابل العملة اليابانية عقب نشر محضر اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والتي أظهرت أن المسؤولين ناقشوا رفع أسعار الفائدة قريبا. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7% إلى 1709.20 نقطة، وجرى تداول 983.8 مليون سهم فقط مقارنة مع 1.3 مليار سهم في المتوسط الأسبوع الماضي.