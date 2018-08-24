الذهب يرتفع مع تراجع الدولار .. والسوق تترقب كلمة رئيس الاحتياطي

ارتفع الذهب اليوم بعد أن هبط في الجلسة السابقة مع تراجع الدولار في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لاستشفاف أي إشارات جديدة على اتجاهات السياسة النقدية الأمريكية. وارتفع الذهب 0.3% في التعاملات الفورية إلى 1188.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش بعد أن كان هبط 0.9% يوم الخميس. وارتفعت الأسعار بنحو 0.3% هذا الأسبوع. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1195 دولار للأوقية.

ومن المنتظر أن يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول خلال اجتماع سنوي للبنك المركزي في وقت لاحق من اليوم. ويتفق واضعو سياسات البنك المركزي الأمريكي على نطاق واسع على أن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع أكثر هذا العام والعام المقبل على الرغم من عدم رضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مثل هذه الخطة وفقا لما أشار إليه اثنان من واضعي السياسات يوم الخميس. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.8% في التعاملات الفورية إلى 14.58 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1% إلى 782.70 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.5% إلى 919.85 دولار للأوقية.