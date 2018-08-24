«الصحة» تعلن خلو موسم الحج من الأوبئة

أعلن الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة خلو موسم الحج لهذا العام 1439هـ من الأوبئة والأحداث ذات الأثر على الصحة العامة ونجاح خطط الحج الصحية.وقال الربيعة، في البيان الصحافي الختامي الذي تلاه أمس في مقر مستشفى الطوارئ بمنى، "تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، استعدت وزارة الصحة مبكرا لحج هذا العام، حيث أجرت تقييما للاحتياجات الصحية المطلوبة في موسم الحج لضمان سلامة الحجاج".

وأشار إلى أنه بناء على نتائج هذا التقييم، أصدرت وزارة الصحة المتطلبات والتوصيات الصحية لحج هذا العام ونشرتها على بوابة وزارة الصحة وتم توزيعها على جميع الدول التي يفد منها الحجاج بالتعاون مع وزارة الخارجية من خلال سفارات خادم الحرمين الشريفين والمكاتب الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية.