«الليرة» تتراجع تحت ضغط المواجهة بين تركيا وأمريكا

تراجعت الليرة أمس، لتظل تحت ضغط مع استمرار المواجهة الموجعة بين تركيا والولايات المتحدة بخصوص مصير القس المسيحي دون بادرة حل.

وقالت أنقرة إن واشنطن تشن "حربا اقتصادية" ولا تبدي احتراما للنظام القضائي فيما يتعلق بقضية القس أندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا بتهم إرهاب، وهي القضية التي أضرت بالعلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

ووفقا لـ"رويترز"، نزلت الليرة 1.1 في المائة إلى 6.1000 مقابل الدولار بعد إغلاقها عند 6.0330 ليرة.

والعملة منخفضة 38 في المائة هذا العام وتغذي أزمة العلاقات الأمريكية - التركية خسائرها التي أطلقتها، ابتداء بواعث القلق من نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

وجاءت التعاملات دون المعتاد وتركزت على الأرجح في الأسواق الخارجية. والأسواق التركية مغلقة منذ يوم الاثنين في عطلة بمناسبة عيد الأضحى.