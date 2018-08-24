ترمب: أسواق المال «ستنهار» حال عزلي .. والجميع سيصبحون فقراء جدا

في تطور مفاجئ، أعلن دونالد ترمب الرئيس الأمريكي أن أسواق المال "ستنهار" في حال تم عزله في سياق تصريحات محاميه السابق مايكل كوهن الذي انقلب ضده.

وأضاف "أقول لكم إنه في حال تم عزلي، أعتقد أن الأسواق ستنهار. أعتقد أن الجميع سيصبحون فقراء جدا". تأتي تصريحات ترمب، بعد أيام من اعتراف محاميه السابق أمام قاض فيدرالي بأنه قام بمساهمات مالية غير قانونية لحملة ترمب الانتخابية بناء على طلب الرئيس.

ثم استفاض الرئيس الأمريكي في تصريحات حول توفير وظائف وغير ذلك من التقدم الاقتصادي، الذي قال "إنه تحقق خلال رئاسته"، مشددا على أنه لو فازت هيلاري كلينتون في انتخابات 2016 لكان الأمريكيون في حال أسوأ بكثير.

وقال ترمب "لا أعرف كيف يمكن عزل شخص قام بعمل رائع". وتلقى ترمب ضربتين الثلاثاء، عندما أقر كوهن بذنبه في ارتكاب انتهاكات تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية الرئاسية 2016، وكذلك لدى إدانة رئيس حملته السابق بول مانافورت بالاحتيال الضريبي والمصرفي.

وقضية مانافورت كانت الأولى التي انبثقت عن التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات 2016 الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر.

إلا أن الرئيس يبدو عازما على تجاوز العاصفة فيما يحاول البيت الأبيض التعامل مع هذه العقبة الجديدة التي تشوب رئاسة ترمب.

وأكد الرئيس أنه لم يرتكب أي خطأ بعد أن أشار محاميه كوهن إلى تورطه في دفع مبلغي 130 و150 ألف دولار لامرأتين تقولان إنهما أقامتا علاقة مع ترمب لقاء التزامهما الصمت، مؤكدا أن ذلك تم "بطلب من المرشح" ترمب، وكان الهدف تفادي انتشار معلومات "كانت ستسيء إلى المرشح".

ونظراً إلى أن المبالغ التي دفعت للمرأتين كانت تهدف إلى التأثير في نتيجة الانتخابات، تكون قد انتهكت القوانين الأمريكية التي تحكم المساهمات المالية للحملة الانتخابية.

ولم يقدم ترمب إجابة صريحة في رده على سؤال في مقابلة "فوكس نيوز" حول ما إذا كان قد أوعز إلى كوهن بتقديم تلك المبالغ المالية، وقال "إن محاميه السابق أبرم الاتفاقات"، مؤكدا أن ما فعله كوهين "ليس جريمة".

وأضاف "انتهاكات الحملة الانتخابية لا تعتبر أمراً جللاً بصراحة".

وبعد ذلك قال ترمب "إن المبالغ التي دفعت إلى المرأتين جاءت من ماله الخاص الذي كان بإمكان كوهين الوصول إليه"، ومع أنه لم يكن على علم بالأمر في ذلك الوقت، فإنه كان شفافا تماماً منذ تكشفه.

رغم نبرة ترمب المليئة بالتحدي إلا أن مختصة تمويل الحملات الانتخابية كيت بيلنسكي من شركة "نوسامان" للمحاماة قالت "إنه من المتوقع أن تكون هناك عواقب قانونية لترمب وحملته الانتخابية، يرجح أن تأخذ شكل شكوى مدنية أمام لجنة الانتخابات الفيدرالية".

إضافة إلى تهمتين بارتكاب انتهاكات لقوانين تمويل الحملات الانتخابية، فإن كوهين أقر كذلك بذنبه في ست تهم بالاحتيال.

وأدانت المحكمة مانافورت بثماني تهم من الاحتيال المالي. وأثار قرار مانافورت "69 عاما" بمحاكمته بدلا من التوصل إلى صفقة تكهنات في أنه يأمل في عفو رئاسي.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يفكر في القيام بمثل هذه الخطوة اكتفى ترمب بالقول "إنه يكن عظيم الاحترام لما فعله نظراً لما مر به". وأضاف "أحد أسباب احترامي لبول مانافورت بهذا القدر هو أنه اختار محاكمته".