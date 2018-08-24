انفلات التضخم العالمي .. النمو والتوظيف والأجور الأكثر تضررا

من بين جميع المؤشرات الاقتصادية يحظى "معدل التضخم" باهتمام خاص لدى المسؤولين والمواطنين على حد سواء.

فالتضخم مصطلح يناقشه الجميع يوميا حتى وإن لم يستخدموا هذا المسمى الأكاديمي العلمي، فارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات مع ثبات الرواتب والأجور، حديث يومي دائم أيا كان المستوى الاجتماعي أو الثقافي أو الطبقي للمتحاورين، وهذا هو جوهر التضخم الذي يعرف أكاديميا باعتباره "المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن"، ما يجعله مقياسا للقوة الشرائية لعملة البلد ومن ثم لمستوى معيشة سكانه.

وإذ تراقب دول العالم والسلطات الحكومية والبنوك المركزية مستوى التضخم الداخلي بدقة متناهية، فإن أغلب الاقتصادات الناشئة والنامية تتابع أيضا معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة، التي ينعكس ارتفاعها أو انخفاضها سلبا أو إيجابا علي الاقتصادات الأخرى في كثير من الأحيان.

ورغم أن العوامل الأساسية المحددة لمعدلات التضخم متماثلة في الاقتصادات المتقدمة وغيرها، إلا أن الاقتصادات المتقدمة وبحكم تركيبتها الاقتصادية الأكثر تعقيدا، تتأثر بمجموعة أخرى من العوامل الخاصة بها عند تحديد معدلات التضخم، وغالبا ما تغيب تلك العوامل عن الاقتصادات الناشئة أو النامية.

وتزداد معضلة التضخم في البلدان المتقدمة تعقيدا، نظرا لأن العوامل المؤثرة في معدلات التضخم في بعض البلدان المتقدمة، قد تكون غائبة تماما عند التعامل مع قضية التضخم في بلد آخر.

وبشأن وضع التضخم في البلدان المتقدمة، يلاحظ الدكتور كليف كونر الاستشاري السابق في اللجنة المالية لبنك إنجلترا، أن "حدة مشكلة التضخم قد خفت على المستوى العالمي وفي البلدان الرأسمالية عالية التطور مثل الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وألمانيا وكذلك في الصين في السنوات الأخيرة، فالركود الاقتصادي الذي أصاب الاقتصادات المتقدمة جراء الأزمة المالية عام 2008، انعكس على معدلات التضخم، وحتى مع بدء الطلب الكلي في التعافي، فإن الضغوط التضخمية ظلت ضعيفة نسبيا". ومع هذا يمكننا القول "إن الولايات المتحدة باعتبارها الدولة التي تحتل رأس الهرم الاقتصادي العالمي، فإن تراجع البطالة بها "4 في المائة" وهبوط معدلات الطاقة الاحتياطية الأوسع نطاقا مثل العمالة المؤقتة، عزز الجاذبية الاقتصادية وأسهم في ارتفاع معدل التضخم من 0.12 في المائة عام 2015، إلى 1.9 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، وسط توقعات بأن يصل معدل التضخم بنهاية العام إلى 2.54 في المائة، و2.44 في المائة العام المقبل و2.7 في المائة عام 2022".

ويضيف لـ "الاقتصادية"، "بالنسبة إلى منطقة اليورو فإن تراجع الركود الاقتصادي، وارتفاع نمو الأجور بشكل طفيف، قد دفع معدل التضخم إلى أعلى مستوى منذ عام 2012، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.1 في المائة، وبذلك سيتجاوز توقعات السوق".

ومن بين الدول المتقدمة يعد انخفاض معدل التضخم واحدا من أبرز المشكلات التي تواجه الاقتصاد الياباني، إذ بلغ معدل التضخم في حزيران (يونيو) الماضي 0.7 في المائة ودون أي تغيير عن الشهر السابق، وأقل كثيرا من معدل 2 في المائة الذي يستهدفه البنك المركزي الياباني.

آرثر هارولد الباحث الاقتصادي يعلق على ذلك قائلا "إن انخفاض معدل التضخم بمعنى عدم ارتفاع أسعار السلع والخدمات يضعف الحوافز الاستثمارية لدى الرأسمالية اليابانية، وكذلك يضعف قدرة طوكيو على جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار المباشر في العملية الإنتاجية، ولا توجد من وسيلة أخرى أمام محافظ البنك المركزي غير مواصلة سياسة التيسير الكمي، رغم تراجع تلك السياسات بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية وبدرجة أقل في منطقة اليورو".

ويبقى السؤال: لماذا يظل معدل التضخم في اليابان منخفضا بشدة مقارنة بجميع البلدان الاقتصادية المتقدمة وحتى مقارنة بالصين؟

ترجع الدكتورة آميتا رواي أستاذة الاقتصاد الآسيوي ذلك إلى الطلب القوي على العمال دون زيادة في الأجور مع تراجع عدد السكان.

وتوضح لـ "الاقتصادية"، أن "سوق العمل الياباني على وشك الانفجار، جزئيا نتيجة الطلب القوي على العمال خاصة في قطاع البناء، لكن أيضا لأن السكان يتقلصون بسرعة، فعدد السكان من المتوقع أن ينخفض من 127 مليون نسمة إلى أقل من 90 مليون نسمة بحلول عام 2060، وكل عام ينخفض عدد سكان اليابان بنحو مليون نسمة، فيما تبلغ نسبة البطالة 3.7 في المائة، وعلى الرغم من ضيق سوق العمل لا تزال الأجور الحقيقية تتراجع ففي شهر مايو الماضي انخفضت الأجور بنسبة 3.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، وهو أكبر انخفاض في سنوات، كما أن الحكومة رفعت ضريبة الاستهلاك في أبريل الماضي من 5 في المائة إلى 8 في المائة، وجميع تلك العوامل تضعف من الطلب الإجمالي على السلع والخدمات".

ويبدو المشهد مختلفا كليا في الصين مقارنة باليابان، فللصين تجربة مريرة في بعض الأحيان مع التضخم، ففي فبراير عام 1989 بلغت معدلات التضخم في الصين مستويات غير مسبوقة حيث وصلت إلى 28.40 في المائة، وقد مثل ذلك تحديا اقتصاديا ضخما للحكومة الصينية التي أفلحت بعد عقد من الزمان تقريبا بالوصول به إلى أدنى معدل، إذ بلغ في أبريل 1999 نحو 2.20 في المائة، ويقدر البنك المركزي الصيني متوسط معدل التضخم خلال الفترة من 1986-2018 بما يقارب 5.25 في المائة سنويا، وبصفة عامة تشير الإحصاءات إلى أن معدل التضخم الصيني في الوقت الحالي، يسير بشكل مقبول مع التوقعات، إذ بلغ في شهر يونيو الماضي 1.9 في المائة، وتأمل بكين أن تحقق معدل تضخم 3 في المائة هذا العام".

ويصبح التساؤل: هل يمكن للاقتصادات المتقدمة تبني سياسة موحدة للتعامل مع تحديات التضخم؟

يرى البروفيسور ستيورت روي أستاذ المالية العامة أنه "لا يجب انتظار ارتفاع معدلات التضخم للبدء في البحث عن حلول للسيطرة عليه، وهذا ما تدركه أغلب إن لم يكن جميع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة في الوقت الحالي، وربما تكون الوسيلة التقليدية والمثلى لإحكام السيطرة على التضخم، رفع أسعار الفائدة الرسمية، وهذا ما نشهده في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، فبنك إنجلترا زاد معدل أسعار الفائدة أخيرا لتصل حاليا إلى 0.75 في المائة، وحتى البنوك المركزية التي لم تقم بذلك حتى الآن، مثل البنك المركزي الأوروبي الذي لم يجر أي تغيرات على أسعار الفائدة، فإن المسار الراهن للتضخم في منطقة اليورو يشير إلى أن أسعار الفائدة الأوروبية سترتفع بدءا من عام 2019، خاصة أنه خفض سياسة التيسير الكمي من 60 مليار يورو إلى 30 مليارا شهريا منذ بداية هذا العام".

ومع هذا، فإن المشهد الاقتصادي الراهن خاصة في الاقتصادات المتقدمة وسواء تعلق الأمر بمعدلات النمو الاقتصادي أو التضخم أو الاستثمارات، يمكن أن يشهد تغيرات جذرية إذا تفاقمت حدة الحرب التجارية، واتخذت منحنيات غير متوقعة بانفجار حرب عملات بين الاقتصادات الكبرى، إذ سيؤدي ذلك حتما إلى إعادة توجيه الحراك الاقتصادي العالمي، وسينعكس بشدة على معدلات النمو والتوظيف ومعدلات الأجور والاستثمار، التي قد تتبلور في مشهد مختلف تماما بالنسبة إلى معدلات التضخم، وبما قد يتطلب مزيجا من السياسات المالية وغير المالية لمحاولة السيطرة على التضخم ومعدلاته سواء لمنعها من الانفلات أو إعادة إنعاشها بقدر الإمكان.