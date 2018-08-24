فشل «بريكست» يعقد الإجراءات الجمركية ويرفع تكلفة المستهلكين

أعلنت بريطانيا أمس خططها لاحتمالات "غير مرجحة" لانهيار المحادثات حول بنود الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، محذرة من أن الشركات تواجه مزيدا من الإجراءات الجمركية، فيما يواجه المستهلكون رسوما إضافية على الدفع بالبطاقات المصرفية.

وبحسب "الفرنسية"، قال دومينيك راب الوزير المكلف بـ "بريكست"، "إن بريطانيا ستطبق مجموعة من قواعد الاتحاد الأوروبي في حال عدم التوصل إلى ااتفاق، للسماح بدخول سلع الاتحاد الأوروبي وحض بروكسل على القيام بالمثل للسلع البريطانية".

وأشار راب إلى أن بريطانيا ستواصل الاعتراف باختبارات وشهادات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالدواء لتجنب انقطاعه، لكنه ذكر أن الحكومة ستقوم في أي حال بتخزين أدوية لستة أسابيع أخرى إضافة إلى المخزون الحالي لثلاثة أشهر.

وأضاف أنه "لا يزال على ثقة" بالتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبل الانسحاب المقرر في 29 آذار (مارس)، وأن فشل المحادثات "غير مرجح".

وأوضح راب "لا أزال على ثقة بوجود اتفاق جيد أمامنا، وهذا يبقى أولويتنا الأولى والأساسية"، وجاءت كلمته في وقت نشرت فيه الحكومة مجموعة أولى من "المذكرات التقنية" لإبلاغ مختلف قطاعات الاقتصاد حول التعامل مع انهيار المحادثات.

ويرى راب أنه "إذا رد الاتحاد الأوروبي بنفس المستوى من الطموح والبراجماتية، فسنتوصل إلى اتفاق قوي يستفيد منه الجانبان. لكن علينا التفكير في البديل".

وأضاف "في بعض الحالات، يعني ذلك اتخاذ خطوات أحادية للحفاظ على أكبر استمرارية ممكنة في المدى القصير في حال عدم التوصل إلى اتفاق بغض النظر عما إذا رد الاتحاد الأوروبي بالمثل".

وفي السيناريوهات التي وضعتها الحكومة تم تحذير البريطانيين من احتمال "ارتفاع الكلفة وتباطؤ سير" العمليات باليورو وتم إبلاغهم بأن "تكلفة الدفع بالبطاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سترتفع على الأرجح".

وقد يضطر المستهلكون إلى دفع مبالغ أكبر للتسوق على الإنترنت، ولن تكون الدفعات الخارجية بعد الآن خاضعة لإجراءات منع فرض رسوم إضافية بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، بحسب المذكرات التقنية.

والرسوم الإضافية التي منعها الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني (يناير) كلفت البريطانيين 166 مليون جنيه استرليني "185 مليون يورو أي 214 مليون دولار" في 2015.

وتلفت مذكرة أخرى الشركات إلى احتمال مواجهة رسوم جمركية إضافية وأن عليها التفكير في شراء برمجيات جديدة أو توظيف سمسار جمارك.

وأفادت الحكومة التي تعرضت لضغوط من متشددين لمغادرة الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاقية، أنها ستنشر جميع المذكرات بنهاية أيلول (سبتمبر).

وقال كير ستارمر، المتحدث باسم حزب العمال المعارض، "إن المذكرة لا تقدم الأجوبة حول خطط الوزراء للتقليل من التداعيات الخطيرة لمغادرة الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق".

وأوضح ديفيد لامي، النائب عن حزب العمال المؤيد للاتحاد الأوروبي، أن الوثائق تظهر أن الحكومة "تلعب لعبة حظ مميتة باقتصادنا".

وترى فرانسيس أوجرادي، رئيسة مؤتمر نقابات التجارة أن التقارير تؤكد أن عدم التوصل إلى اتفاق ليس خيارا معقولا، "وسيكون ذلك مدمرا للناس الذين يعملون، ولا يمكن للحكومة أن تسمح بانهيارنا".

وتأمل لندن وبروكسل التوصل إلى اتفاق بحلول تشرين الأول (أكتوبر) بما يتيح للبرلمانين الأوروبي والبريطاني التصديق عليه قبل انسحاب المملكة المتحدة من الكتلة.

وتستعد الحكومة لنشر أول 25 مذكرة تقنية ضمن سلسلة من نحو 80 مذكرة، تبلغ فيها الشركات والمواطنين بما يتعين عليهم القيام به للتحضير لسيناريو عدم التوصل إلى اتفاق.

وقال راب "إن هدفنا البعيد هو تسهيل انسياب واستمرار عمل الشركات والنقل والبنى التحتية والأبحاث وبرامج المساعدة وموارد التمويل".

وأضاف أن "بريطانيا والاتحاد الأوروبي توصلا إلى اتفاقات حول "بريكست" في نحو 80 في المائة من المسائل، لكن وضع الحدود الإيرلندية لا يزال دون حل".