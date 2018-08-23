حجاج بيت الله الحرام يغادرون مكة المكرمة

بدأت قوافل الحجيج المتعجلين في مغادرة مكة المكرمة عبر حافلات النقابة العامة للسيارات التي جهزت بكامل الخدمات البشرية والآلية بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات سهلت ويسرت على حجاج بيت الله الحرام أداء النسك وأدائهم لطواف الوداع بفضل من الله ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - من خدمات وما نفذته من مشروعات وتوسعات عملاقة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة أسهمت في أدائهم للركن الخامس من أركان الإسلام في جو يسوده الأمن والأمان والطمأنينة، داعين الله جلت قدرته أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويجزيهما خير الجزاء ويجعل ذلك في موازين حسناتهم . والتقت وكالة الأنباء السعودية, بالعديد من ضيوف الرحمن لدى خروجهم من المسجد الحرام بعد إتمامهم طواف الوداع آخر منسك من مناسك الحج, حيث نوه الحاج محمد متولي من جمهورية مصر باهتمام حكومة المملكة بضيوف الرحمن, مشيداً بالتوسعات التي حظي بها المسجد الحرام ومنها توسعة المطاف التي أعطت مجالا واسعا للحجاج لسرعة التحرك والتنقل بين رحبات المسجد الحرام. وقال : إن ما تقدمه المملكة الشقيقة من تسهيلات وخدمات لا ينكرها إلا حاقد على هذه البلاد المباركة، فمنذ أن وطئنا أراضي المملكة ونحن ننعم بجميع الخدمات والجميع يقوم بخدمتنا وتسهيل أمورنا ويقدم لنا الرعاية الكاملة", سائلا الله تعالى أن يديم على المملكة أمنها ويحفظ قادتها ويجعل ما يقدمونه للإسلام والمسلمين ولحجاج بيت الله الحرام في موازين أعمالهم. من جانبه, أكد الحاج مصعب عبدالفتاح محمود من السودان, أن الطيبة والأخوية التي وجدناها من إخوتنا في المملكة تعزز الألفة والمحبة بين شعوب العالم الإسلامي, مفيدا أن الاهتمام الذي تبديه المملكة بضيوف الرحمن يدل على محبتها الكبيرة لأبناء أمتها الإسلامية واستشعارها للمسؤولية تجاه رعاية الحجاج .