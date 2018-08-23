موقع الأخدود الأثري.. واجهة السياحة في نجران

شكّل موقع الأخدود الأثري بمنطقة نجران وجهة سياحية لأَهالي وزوّار المنطقة خلال إجازة عيد الأضحى لهذا العام، للاطلاّع على ما يحتويه الموقع من آثار تاريخية. وأبان مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بنجران صالح بن محمد آل مريح، أن موقع الأخدود الأثري واحد من الوجهات السياحية المهمة التي يحرص عديد الزوار، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك لما يحتويه من آثار تاريخية جعلته مقصداً للعديد من الزوار والوفود من داخل المملكة وخارجها، مشيراً إلى أن منطقة نجران تحتضن العديد من الأماكن الأثرية والتاريخية والسياحية أبرزها، موقع الأخدود الأثري، وقصر الإمارة التاريخي، وآبار حمى، إلى جانب العديد من القرى التراثية المنتشرة على ضفاف وادي نجران.