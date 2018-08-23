كوريا الجنوبية تشتري مكثفات أسترالية وأمريكية للابتعاد عن النفط الإيراني

قال مصدران بقطاع النفط اليوم الخميس إن هانوا توتال بتروكيميكال الكورية الجنوبية زادت وارداتها من مكثفات الولايات المتحدة واستراليا وإنها تسعى إلى شراء المزيد من الشحنات الأوروبية لاستبدال إمدادات إيرانية.

يتماشى ذلك التحرك مع ما تقوم به شركات تكرير النفط الأخرى في كوريا الجنوبية والتي تستبدل النفط الإيراني بواردات مماثلة.

وقال المصدران إن الشركة المنتجة للبتروكيماويات اشترت مليون برميل من مكثفات إيجل فورد الأمريكية تسليم نوفمبر تشرين الثاني، وزادت الواردات من استراليا حيث اشترت في الآونة الأخيرة مكثفات وايت ستون للتسليم في أكتوبر تشرين الأول.

وقال أحد المصادر إن المشتريات جزء من مساعي هانوا توتال لاستبدال المكثفات الإيرانية قبيل إعادة فرض عقوبات على إيران في نوفمبر تشرين الثاني. وطلب المصدران عدم نشر اسمهما لأنهما غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام.

وعلقت شركات التكرير وإنتاج البتروكيماويات في كوريا الجنوبية شحنات النفط والمكثفات الإيرانية في يوليو تموز، مما أوقف الشحنات تماما للمرة الأولى في ست سنوات في ظل عقوبات أمريكية لإنهاء جميع الواردات من إيران اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني.

في المقابل زادت كوريا الجنوبية وارداتها من المكثفات من استراليا وستشتري شحنتين بمقدار 650 ألف برميل من مكثفات نورث ويست شيلف في أغسطس آب وهي أكبر كمية منذ مارس آذار 2015 وفقا لبيانات حركة التجارة على تومسون رويترز أيكون.

وقالت عدة مصادر تجارية إن شركات كورية جنوبية اشترت أيضا مكثفات نورث ويست شيلف تحميل سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول.

وتقول مصادر أخرى بالقطاع إن بنوكا كورية جنوبية أوقفت مدفوعات النفط الإيراني قبيل العقوبات الأمريكية التي ستسري من نوفمبر تشرين الثاني ، وقبل الإيقاف، كانت كوريا الجنوبية أكبر مشتر لمكثفات بارس الجنوبي الإيرانية حيث استوردت ستة ملايين برميل منها في يونيو حزيران 2017.