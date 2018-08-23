"راين إير" تعلن عن اتفاق مع نقابة الطيارين الإيرلنديين لانهاء خلاف معهم

أعلنت شركة "راين إير" للطيران الخميس التوصل إلى اتفاق مع نقابة "فورسا" لطياريها في إيرلندا قد يضع حدا لخلاف تسبب بإضراب لخمسة أيام في هذا البلد.

وأوضحت الشركة أن على طياريها في إيرلندا أن يبتوا في الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد اجتماع ماراتوني استمر 22 ساعة واختتم مساء الخميس.

ولزم طيارو "راين إير" الإيرلنديون هذا الصيف إضرابا استمر خمسة أيام بسبب خلاف مع الإدارة حول شروط عملهم.

ولم يكشف مضمون الاتفاق الذي تم التوصل إليه صباح الخميس بين إدارة الشركة ونقابة "فورسا".

وواجهت شركة الطيران في 10 أغسطس أول إضراب لطياريها على مستوى أوروبي، إذ شمل التحرك ألمانيا وبلجيكا والسويد وهولندا إضافة إلى إيرلندا.

غير أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الخميس لن يضع حدا لجميع النزاعات القائمة بين "راين إير" وموظفيها في بلدان أوروبية أخرى، لكن في حال أيده الطيارون العاملون في إيرلندا، فسيكون ذلك خطوة رمزية هامة لإدارة الشركة التي ستثبت بذلك قدرتها على التفاهم مع موظفيها في بلدها الأصل.

وتفاقم الخلاف في الأسابيع الأخيرة بين الطيارين الإيرلنديين والشركة التي تنتقد النقابات سياستها في مجال التوظيف واعتمادها على عقود هشة.

غير أن "راين إير" ترفض هذه الاتهامات مؤكدة أن رواتب موظفيها أفضل من رواتب الشركات المنافسة.

وكانت نقمة طواقم راين اير أدت إلى أول إضراب أوروبي نهاية يوليو شمل الطواقم في إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا. وألغيت 600 رحلة وتأثر مئة ألف مسافر.

ومع وصول المحادثات إلى طريق مسدود، تم تعيين وسيط في الايام الأخيرة لتيسير المحادثات بين الإدارة وممثلي الموظفين.