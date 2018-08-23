الدولار يقطع موجة خسائره مع انطلاق جولة رسوم تجارية جديدة

قطع الدولار سلسلة من الخسائر التي تكبدها على مدى خمسة أيام وتراجع اليورو اليوم الخميس مع تلقي العملة الأمريكية الدعم من الضبابية السياسية وجولة جديدة من الرسوم التجارية وأحدث محضر لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي لمح إلى زيادة أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.

وفي حين كانت فحوى وقائع المركزي الأمريكي متوقعة على نطاق واسع واستقبلتها السوق باعتبارها تميل إلى التيسير النقدي، فإن المحللين يقولون إن المراهنين على ارتفاع الدولار كانوا يتحينون الفرصة لمعاودة شراء العملة الأمريكية بعد أن فقدت أكثر من اثنين بالمئة من أعلى مستوى في 14 شهرا خلال أطول سلسلة خسائر للدولار هذا العام.

وصعدت الولايات المتحدة والصين حربهما التجارية الدائرة منذ أشهر، وطبقتا رسوما جمركية عقابية نسبتها 25 بالمئة على سلع للدولة الأخرى بقيمة 16 مليار دولار، مما يثير قلق المستثمرين الذين عادة ما يبحثون عن الأمان في الدولار.

وتلقت العملة الأمريكية الدعم من محضر اجتماع المركزي الأمريكي الذي أظهر أن مسؤولين يبحثون زيادة أسعار الفائدة قريبا.

وزاد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 95.334 ليبتعد عن أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع 94.934 الذي بلغه الليلة الماضية.

وانخفض اليورو نحو 0.3 بالمئة إلى 1.1569 دولار ليتراجع من أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.1623 دولار.

وتراجع الدولار الاسترالي 0.8 بالمئة إلى 0.7294 دولار أمريكي في الوقت الذي يبدو فيه رئيس الوزراء الاسترالي مالكوم ترنبول في مأزق بعد أن دعا وزراء كبار في حكومته لإجراء تصويت ثان على زعامته للحزب الحاكم.

وهبط الين 0.3 بالمئة إلى 110.85 ين للدولار بفعل طلب المستثمرين على الدولار باعتباره ملاذا آمنا.

وهبط اليوان في المعاملات الخارجية 0.3 بالمئة إلى 6.8695 يوان للدولار بعد بدء سريان أحدث جولة من الرسوم الجمركية.

وصعد الفرنك السويسري 0.2 بالمئة إلى 1.1380 فرنك لليورو ليوقف أحدث موجة خسائر له. وبلغ الفرنك أعلى مستوى في 13 شهرا عند 1.1244 فرنك لليورو في وقت سابق من أغسطس آب.