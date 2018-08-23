سباق محموم في مضمار اللوجستيات في الصين

شركات التجارة الإلكترونية العملاقة في الصين تتعارك على كل شيء، بدءا من بيانات العملاء وصولا إلى العقود الحصرية المبرمة مع تجار التجزئة.

الآن، تنتشر هذه المنافسة خارج نطاق الإنترنت لتصل إلى شبكات الخدمات اللوجستية والنقل والتخزين، حيث تنفق شركات التشغيل الرئيسة ملايين الدولارات لتأمين مواقع ممتازة لمستودعاتها بهدف اختصار ساعات ثمينة يتم إنفاقها في عمليات التسليم.

ستيوارت روس، رئيس الاستراتيجية الصناعية في "جيه إل إل" في الصين، قال: "إن قطاع خدمات التخزين واللوجستيات يريد في الواقع السعي وراء النمو في الاستهلاك"، مضيفا أن "المستهلكين الصينيين انتقلوا عبر الإنترنت إلى أعلى مستوى في العالم".

المعركة بشأن اللوجستيات والتخزين هي صورة عن المنافسة واسعة النطاق بين "علي بابا" و"تنسنت" و"جيه دي دوت كوم" للسيطرة على سوق التجارة الإلكترونية في الصين، التي حققت وفقا لوزارة التجارة، إيرادات تصل إلى 7.18 تريليون رنمينبي (تريليون دولار) العام الماضي.

عملت تلك المنافسة على تغذية طلب كبير على مساحات التخزين في المواقع الرئيسة، وهي واحدة من الحلقات القليلة في سلسلة الخدمات اللوجستية التي لم تتم معالجتها محليا من قبل شركات التجارة الإلكترونية نظرا للتكلفة الرأسمالية المرتفعة، اللازمة لامتلاك العقارات.

وفقا لـ "جيه إل إل"، من المتوقع أن تحصل الصين على 52 مليون متر مربع من مساحات التخزين عالية الجودة بنهاية هذا العام – رغم أنها جزء يسير من المساحة المخصصة في الولايات المتحدة التي تبلغ تقريبا 900 مليون متر مربع والتي بنيت بالكامل خلال 15 عاما فقط. كان وجود الشبكات ذات الكفاءة حول مراكز التخزين ذا أهمية حاسمة لتجهيز الطرود التي بلغ عددها 40 مليار طرد تم تسليمها للصين في العام الماضي، بحسب مكتب الخدمات البريدية.

في قلب معركة الخدمات اللوجستية هناك سباق شركات التجارة الإلكترونية العملاقة للاستيلاء على أفضل مواقع التخزين من خلال توقع أماكن جيوب الطلب الاستهلاكي قبل الشركات المنافسة.

قال تيانبينج تشانج، رئيس الممارسات الاستهلاكية في شركة ديلويت في الصين: "الأمر يتعلق بالاقتراب أكثر من المستهلك. من وجهة نظر طويلة المدى، هذا وقت حاسم جدا بالنسبة للشركات التي تحاول دخول ميدان البيع بالتجزئة الجديد".

عمل الطلب على التخزين على إثراء شركات تشغيل الخدمات اللوجستية الأجنبية، مثل بيست لوجستيكس، التي هي واحدة من شركاء علي بابا الرئيسيين، وشركة إس إف إكسبرس. وبحسب "جيه إل إل"، في عام 2015 بلغت إيرادات شركات الخدمات اللوجستية الأجنبية 159 مليار دولار، أي ثلاثة أضعاف إيراداتها في 2007. وفي 2016 أنفقت الشركات المحلية 11.1 تريليون رنمينبي (1.6 تريليون دولار) على الخدمات اللوجستية، ثلثها على التخزين فقط.

ويستأثر قطاع النقل بنسبة تراوح بين 40 و50 في المائة من تكلفة الخدمات اللوجستية، لذلك يعد تقليص المسافة بين المستودع والمستهلك أمرا بالغ الأهمية، بحسب فيكتور موك، الرئيس المشارك في "جي إل بي"، أكبر شركة لتشغيل خدمات التخزين في الصين، والتي تدير نحو 30 مليون متر مربع في البلاد.

وركزت شركة جي إل بي حتى الآن على أكبر المدن في الصين - بكين وشنغهاي وشينزن – لكن شركات تشغيل الخدمات اللوجستية تتبع بشكل متزايد الاستهلاك عبر الإنترنت في مواقع داخلية أصغر حجما.

رغم ذلك، تباطأ الاستثمار في المستودعات بعد أن بدأت المدن الكبرى في الحد من مساحة الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي، للسيطرة على التوسع الحضري. وبلغ الاستثمار ذروته في عام 2015 مع قفزة بنسبة 28 في المائة عن العام السابق، ثم تباطأ إلى 5 في المائة عام 2016 و4 في المائة فقط في 2017.

خلال العامين الماضيين عملت ست مدن صينية رئيسية بما فيها بكين وجوانغتشو وشنغهاي على تقليص زمن عقود إيجار أراضي المستودعات من 50 إلى 30 عاما وتخفيض النسبة المئوية من الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية.

في المقابل، تتعامل بعض المدن الداخلية، مثل ووهان، مع قضية العرض المفرط للتخزين.

قال روس: "كان هناك تطوير قسري وإعادة تنظيم للمرافق المتاحة في السوق من قبل الحكومة. لدى الصين أكبر شبكة للطرق في العالم وأكبر شبكة للسكك الحديدية. هذه التحسينات في البنية التحتية، إضافة إلى تطوير عشرات المطارات والموانئ الجديدة، تمكن هذا القطاع الصناعي من الازدهار حقيقة".

بعد أن نما وتطور، اجتذب قطاع التخزين اللوجستي شركات الأسهم الخاصة وشركات التأمين وصناديق الثروات السيادية التي تسعى الحصول على عائدات مستقرة.

قال روس: "خلال السنوات الخمس الأخيرة أو نحو ذلك، كانت هناك استثمارات تزيد قيمتها على 25 مليار دولار مع تركيز على قطاع الخدمات اللوجستية. نحن في الواقع عند مستوى القمة الآن حيث أصبحت الخدمات اللوجستية هي قطاع العقارات الأكثر نشاطا في البلاد". وتتجه شركات التجارة الإلكترونية في الصين نحو تعزيز عملياتها التشغيلية اللوجستية. في أيلول (سبتمبر) الماضي، استثمرت علي بابا 800 مليون دولار لزيادة مقتنياتها في منصة الخدمات اللوجستية "كينياو" لتحصل على حصة مسيطرة.

وفي شباط (فبراير) جمع موقعJD.com مبلغ 2.5 مليار دولار لإطلاق مستودعات الإمدادات التشغيلية الخاصة بالخدمات اللوجستية لديه وخدمات التسليم المتكاملة، وجلب مساهمين من بينهم "تنسنت" وشركة التأمين "تشاينا لايف" وشركة رأس المال المغامر "سيكويا".

مع ذلك، لا تزال كل من "كينياو" و"جيه دي للخدمات اللوجستية" تستأجر مساحات تخزين بدلا من التعامل مع العقارات بنفسها.

قال تشانج تشين، كبير إداريي التكنولوجيا في شركة جيه دي دوت كوم: "أي شركة يمكنها توصيل كل البيانات وتحقيق التدفق الكامل من العميل إلى سلسلة التوريد إلى الخدمات اللوجستية ستحظى بأفضل فرصة لإيجاد الشبكة الأكثر كفاءة. هذه اللعبة تدور حول الكفاءة".