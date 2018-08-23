«فيسبوك» تحذف حسابات مضللة استخدمتها إيران في الشرق الأوسط

أعلنت شركتا فيسبوك وتويتر حذف نحو 652 حسابا تقع مصادر أغلبها في إيران، وذلك بعدما تبين أنها تقوم "بسلوك مضلل" منسق، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وتحركت الشركتان بناء على معلومة من شركة فاير آي للأمن الإلكتروني، التي قالت إن الحسابات تروج لدعاية إيرانية سيئة.

وقال ناثانيال جلايشر مسؤول سياسة الأمن الإلكتروني في "فيسبوك" في منشور على مدونة "حذفنا 652 صفحة ومجموعة وحسابا بسبب سلوك مضلل منسق مصدره إيران، استهدف أناسا عبر خدمات إلكترونية عديدة في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وبريطانيا والولايات المتحدة".

ووصفت "تويتر" الأنشطة بأنها "تلاعب منسق"، وتضيف الشركة عبر مدونة، أن أنشطة التأثير - على حد وصف "فاير آي" لها - بدأت العام الماضي واستمرت حتى هذا الشهر. وأضافت: "لكن من المهم الإشارة إلى أن النشاط لم يستهدف فيما يبدو التأثير في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في 2018 تحديدا؛ إذ إنه يتجاوز الجمهور الأمريكي والسياسة الأمريكية".

ويأتي حذف الحسابات بعد أسابيع من حذف "فيسبوك" حسابات مصدرها روسيا لمشاركتها في سلوك مضلل.

وقالت الشركة الثلاثاء، إنها اكتشفت مزيدا من السلوك المضلل المرتبط بروسيا، لكن لا صلة لهذا النشاط - على ما يبدو - بالحملة المتعلقة بإيران.