شهادة فقر لدولة غنية .. 4.4 مليون طفل فقير في ألمانيا

أكد الاتحاد الألماني لحماية الأطفال "دي كيه إس بي"، أن هناك نحو 4.4 مليون طفل يعانون الفقر حاليا في المدن الألمانية، بزيادة قدرها نحو 1.4 مليون طفل عما كان يُعتقد من قبل. وأكد الاتحاد في بيان له أمس، أن هذا العدد الكبير من الأطفال الفقراء يعد شهادة فقر لدولة غنية، مطالبا الحكومة الألمانية باتخاذ إجراءات حاسمة ضد فقر الأطفال، معتبرا خطط الحكومة لزيادة مخصصات دعم الأطفال غير كافية تماما.

وجاء في البيان أن السبب في ارتفاع عدد الأطفال الفقراء في ألمانيا هو عدم استفادة كثير من الأسر من المساعدات الحكومية، وفقا لـ"الألمانية".

وأوضح رئيس الاتحاد هاينس هيلكرز، أنه في أغلب الأحيان يعزف الآباء عن تسجيل أنفسهم للحصول على إعانات حكومية؛ بسبب المسارات البيروقراطية للتسجيل، أو بسبب شعورهم بالخزي من ذلك.

ويستند الاتحاد في بياناته على رد الحكومة الألمانية إلى طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر يعود إلى 18 حزيران (يونيو) الماضي. وبحسب البيانات، فإن 50 في المائة فقط من مستحقي الإعانات الحكومية يحصلون على إعانات حكومية إضافية للأطفال، التي ينتفع منها فقط نحو 850 ألف طفل دون 18 عاما.

وقال هيلجرز إنه بتحليل بيانات الحكومة سيكون هناك نحو 1.4 مليون طفل غير معترف بفقرهم رسميا؛ بسبب عدم إدراجهم في سجل الإعانات الحكومية، مطالبا بتطبيق نظام إعانات بسيط وغير بيروقراطي، يضمن تأمينات اجتماعية أساسية للأطفال.