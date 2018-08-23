«النيل الغربي» القاتل يروع سكان أوروبا بعد تحذيرات واسعة

أوقع فيروس "النيل الغربي" القاتل، مزيدا من الضحايا في أوروبا خلال الآونة الأخيرة، وسط تحذيرات من انتشار البعوض بشكل واسع بالنظر إلى انتعاشها خلال فصل الصيف، بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل".

وحذرت منظمة الصحة العالمية أخيرا، من الفيروس الذي ينتقل عبر بعوضة "كوليس موديستوس"، وسجلت إيطاليا ثلاث وفيات؛ بسبب العدوى خلال الأيام الأخيرة، فيما أصيب 401 شخص بالعدوى خلال العام الماضي، وسجلت 22 حالة وفاة في المنطقة من جراء انتقال الفيروس.

ولا تظهر أي أعراض على من يصاب بالفيروس في العادة، لكن انتقال العدوى يؤدي أحيانا إلى بروز أعراض شبيهة بنزلة البرد، كما أنه يتطور في بعض الأحيان إلى متاعب صحية أكبر.

وفي بعض الحالات الخطيرة، تتحول العدوى إلى أورام وحمى، كما تؤدي إلى حصول انتفاخ قاتل في الدماغ أو التهاب السحايا.

ويستطيع الأشخاص الأصحاء التعافي بسهولة من العدوى، لكن كبار السن، ومن يعانون ضعفا في جهاز المناعة، يواجهون خطرا حقيقيا عند الإصابة.

وتنبه منظمة الصحة إلى أن العدوى زادت استفحالا في 2018؛ بسبب ارتفاع درجة الحرارة والطقس الجاف، وتم تسجيل أعلى نسب الإصابة الأوروبية في صربيا وإيطاليا واليونان وهنجاريا ورومانيا.

ولقي شخصان مسنان مصرعهما، في وقت سابق من أغسطس الجاري، في إيطاليا، بعدما خضعا للعلاج في المستشفى عشرة أيام.