«كلاشينكوف» تكشف عن روبوت عسكري يمشي على قدميه

كشفت شركة كلاشينكوف خلال المنتدى الدولي التقني العسكري "الجيش- 2018"، عن نموذج اختباري لروبوت عسكري "يمشي على قدميه"، وفقا لـ"وكالة الأنباء الروسية".

وحسب الصور الفوتوغرافية التي نشرت على شبكة الإنترنت، فإن الروبوت يتألف من برج يحقق رصدا بانوراميا، نصب على هيكل ذي رجلين، ويمتلك يدين آليتين. وقال مصممو الروبوت إن المجمع الأوتوماتيكي قادر على أداء مهام قتالية وهندسية، وأشاروا إلى أن وزنه يبلغ 4.5 طن، ولم يذكر المصممون اسم الروبوت، لذلك أطلق مستخدمو الإنترنت عليه اسم "إيجوريوك".

وقالت صحيفة "لينتا.رو" الإلكترونية الروسية، إن شكل الروبوت يشبه ناقلة الاستطلاع AT-ST من ملحمة "حرب النجوم" الخيالية الأمريكية.

وكان مركز بوريفيستنيك للبحوث العلمية بصفته فرعا لشركة روستيخ الحكومية الروسية قد صمم روبوتا مقاتلا مضادا للأهداف الجوية، على أساس منظومة "ديريفاتسيا-بي في أو" ذاتية الحركة. وعلى هامش المنتدى الدولي التقني العسكري "الجيش- 2018"، الذي بدأ أعماله أمس الأول في ضواحي موسكو، قال جريجوري زاكامينيخ مدير عام المركز: "لتكون المنظومة مسيّرة وأوتوماتيكية تماما يجب التحكم عن بعد في العربة بالكامل".

وأوضح المدير العام أن العربات القتالية الحديثة كلها تتوافر فيها إمكانية للانتقال إلى نظام أوتوماتيكي للتحكم فيها، أو بالأحرى تحويلها إلى روبوت مقاتل يختار ذاتيا هدفا ويصدر أمرا بإطلاق النيران.

يذكر أن منظومة "ديريفاتسيا-بي في أو" للمدافع المضادة للجو تعرض لأول مرة في منتدى "الجيش-2018"، وهي مخصصة لتدمير الطائرات من دون طيار، وصواريخ جو-أرض، والطائرات التكتيكية، ومروحيات الدعم الناري، كما أنه بمقدورها تدمير صواريخ تطلقها الراجمات والسفن الصغيرة والمدرعات والمنشآت الخفيفة، ناهيك عن قدرتها على استهداف القوة البشرية.