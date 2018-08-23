وسط مخاوف كارثية .. تشقق آخر بؤرة جليدية في العالم

ذكر خبراء الطقس في تقارير حديثة، أن شقوقا مخيفة جرى رصدها في آخر بؤرة جليدية متكاملة على سطح الأرض، وهو أمر يحصل لأول مرة في التاريخ، وسط مخاوف بيئية من تبعات كارثية.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل"، فإن الشقوق رصدت في البؤرة المتجمدة على الساحل الشمالي لجرينلاند، وهي أكبر جزيرة في العالم تقع بين القطب الشمالي والمحيط الأطلسي.

وظلت هذه المنطقة الباردة، المسماة "آخر مساحة جليدية" معروفة بجليدها السميك الذي يتجاوز 13 قدما، الذي قاوم التغيرات المناخية، لكن يبدو أن ارتفاع درجة الحرارة بصورة لافتة في الصيف الحالي أربك التوقعات.

وأوضح روث موترام الباحث في المعهد الدنماركي للطقس، أن أغلب الجليد الموجود في شمال جرينلاند يعاني الشقوق، كما أنه صار أكثر حركة في المياه.

وتراجع حجم الجليد في البحر بشكل لافت في بداية الصيف الحالي، ويرجح خبراء أن يكون قد انحسر في أدنى مستوى له في 40 عاما.

وتظهر تقديرات المركز الأمريكي للثلج والجليد، أن مساحة الجليد في المنطقة تراجعت خلال الأسبوعين الأولين من أغسطس الجاري، 65 ألف كيلومتر في اليوم الواحد؛ أي أن الجليد تضاءل على نحو أسرع مما حدث بين 1981 و2010 بما يعادل 57 ألف كيلومتر مربع في اليوم الواحد.