فلكيون يؤكدون اكتشافا غير مسبوق على سطح القمر

أكد علماء فلك اكتشافهم مؤشرات قوية تدل على وجود الماء على سطح القمر، بعدما تمكنوا من رصد بؤر جليدية لأول مرة، ما يفتح آفاقا مهمة أمام رواد الفضاء والرحلات المستقبلية صوب القمر.

وبحسب ما نقلت صحيفة الجارديان البريطانية، فإن بؤرا جليدية لوحظت في القطبين الجنوبي والشمالي للقمر، عقب تحليل بيانات التقطها مسبار "شاندريان1"، الذي أطلقته وكالة الفضاء الهندية سنة 2008.

وأوضح العلماء أن الجليد ظهر في عدد من بؤر الظل التي تتجنب أشعة الشمس، وأوضحوا أن أغلب المياه المتجمدة تم رصدها في القطب الجنوبي للقمر.

وتم إنجاز البحث الفلكي بمشاركة مجموعة من العلماء المرموقين تحت إشراف الباحث شواي لي، وهو باحث في معهد هاواي للجيوفيزياء وعلم الكواكب، في هونولولو.

ويقول الباحثون إن الماء لم يتشكل بمنزلة جليد على سطح القمر، إلا في البؤر التي لا تزيد فيها درجة الحرارة على 163 درجة تحت الصفر، لكن هذا العامل غير كاف، فبحسب البيانات، لم يرصد ذلك الأمر سوى في 3.5 في المائة من مناطق الظل على القمر.

وتورد الدراسة المنشورة في مجلة بروسيدينس أوف ناشونال أكاديمي أوف ساينش، أن "الجليد" الذي جرى اكتشافه قد يشكل موردا مهما للباحثين، الذين سيزورون القمر مستقبلا.