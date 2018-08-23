الملك: حريصون على لمّ شمل المسلمين واستقرار العالم

أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزفي الديوان الملكي بقصر منى اليوم، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفل الاستقبال السنوي لأصحاب الفخامة والدولة، وكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف خادم الحرمين الشريفين، وضيوف الجهات الحكومية، ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج هذا العام.

وقد ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كلمة بهذه المناسبة قال فيها :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم " ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب "

والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ..

إخواني حجاج بيت الله الحرام

إخواني المسلمين في كل مكان

أيها الإخوة الحضور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

أرحب بكم، وأهنئكم بعيد الأضحى المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يكتب لحجاج بيت الله الحرام حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً، وأحمده سبحانه على ما منّ به على ضيوف الرحمن من أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام بيسر وأمن وراحة وطمأنينة ملبّين دعوة الباري في قوله جل وعلا " فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام" .

أيها الإخوة الكرام

لقد شرف الله المملكة العربية السعودية بخدمة الحرمين الشريفين، ورعاية أمور قاصديهما، والسهر على أمنهم وسلامتهم وراحتهم، ولقد أعطته كل العناية والاهتمام، منذ أن أسس أركانها الملك عبدالعزيز، ومن بعده ملوك هذه البلاد ـ رحمهم الله جميعاً ـ .

وسنواصل ذلك بإذن الله، لإيماننا العميق بأن خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، والقيام على شؤونهم وتيسير أدائهم لمناسكهم واجب علينا وشرف عظيم لنا نفخر ونعتز به .

أيها الإخوة والأخوات

إن المملكة العربية السعودية التي تضم في جنباتها قبلة المسلمين، ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم وانطلاقاً من مكانتها الإسلامية ودورها الإقليمي والدولي تؤكد موقفها الثابت في محاربة الإرهاب والتطرف واجتثاثه بكافة أشكاله وصوره والتمسك برسالة الإسلام السمحة والحرص على لم الشمل الإسلامي وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع .

أسأل الله العظيم أن يتقبل من إخواننا الحجاج حجهم ونسكهم، وأن يوفقنا جميعاً لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، إنه سميع مجيب، وكل عام وأنتم بخير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

إثر ذلك ألقى وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن رفع فيها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولحجاج بيت الله الحرام وللعالم أجمع بعيد الأضحى المبارك ، سائلا المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالرخاء والازدهار والأمن والأمان .

وقال " نحمد الله على أن من على حجاج بيت الله الحرام بإتمام الركن الأعظم من أركان الحج والوقوف على صعيد عرفات الطاهر ، ملبين حامدين شاكرين الله على ما من عليهم بطمأنينة وخشوع متضرعين إليه بالدعاء تحفهم عناية الله في جو روحاني ، تجلت فيه عدالة وسماحة وإنسانية الإسلام ، في يوم يحمل عنوان السلم والسلام من أرض السلام ، ونحمده جل وعلا أن مكنهم من ذكر الله عند المشعر الحرام ، وهاهم اليوم في مشعر منى يقضون أيام التشريق ، فرحين مستبشرين بما أتاهم الله من فضله ".

وأضاف " فكما وجهتم يا خادم الحرمين الشريفين وتابع سمو ولي العهد الأمين فإن أبناء المملكة العربية السعودية ، مدنيين وعسكريين من القطاعين الحكومي والأهلي ومن معهم من آلاف المتطوعين ، يبذلون أقصى الجهود لخدمة ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم خلال مسيرتهم في أداء النسك ، يواصلون هذا الواجب العظيم متضامنين ملتفين حول قيادتكم الرشيدة في عمل دؤوب لا يتوقف ، فالمملكة العربية السعودية ومنذ أن تأسست على يد المؤسس الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ تتشرف بتقديم الخدمات وتهيئة المشاريع العظيمة لراحة وطمانينة وأمن حجاج بيت الله الحرام ، ولا يزال التحديث مستمرا لأليات العمل والتطوير والاتقان وتوفير أحدث التقنيات للعناية بمنظومة الحج والعمرة " .