مصر تستهدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في 2018-2019

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد اليوم الأربعاء إن مصر تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019 التي بدأت في الأول من يوليو تموز، من 7.9 مليار دولار في السنة السابقة.

وذكرت الوزيرة في بيان أن خطة التنمية المستدامة المتوسطة المدى 2018-2022 التي تتبناها مصر تستهدف الوصول بصافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 20 مليار دولار في السنة الأخيرة من الخطة 2021-2022.

وأضافت أن مصر تسعى لخفض نسبة العجز الكلي في الموازنة إلى 8.5 بالمئة في 2018-2019 من 9.5 بالمئة في السنة الماضية، على أن تصل إلى أقل من خمسة بالمئة في 2021-2022.

كما تستهدف الخطة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8 بالمئة في السنة الأولى 2018-2019، وصولا إلى ثمانية بالمئة في السنة الأخيرة منها، بحسب البيان.