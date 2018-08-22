"فيسبوك" يصنف مستخدميه بناء على مصداقيتهم للتصدي للمعلومات المضللة

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولة تنفيذية بشركة فيسبوك قولها اليوم إن الشركة بدأت في تصنيف مستخدميها بناء على مصداقيتهم في محاولة للتصدي للمعلومات المضللة. ونسبت الصحيفة إلى مديرة الانتاج في فيسبوك تيسا ليونس قولها في سياق مقابلة أجرتها معها إن شركة التواصل الاجتماعي طورت نظام التصنيف خلال العام الماضي. وتيسا ليونس مكلفة بالجهود التي تقوم بها الشركة لتحديد الجهات المضللة.
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