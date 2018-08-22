تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان غدا الخميس عن تحقيقها انفراجة في محادثات اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) مع المكسيك مما يمهد الطريق أمام كندا للانضمام مجددا إلى المفاوضات لمراجعة الاتفاقية بحسب وكالة أنباء بلومبرج. يذكر أن ترامب أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس المكسيكي المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في يوليو الماضي وقال للصحفيين إنه يأمل في إقامة علاقة جيدة معه. ووصف ترامب محادثته التي استمرت نصف ساعة مع لوبيز أوبرادور بأنها "رائعة" وتناولت قضايا أمن الحدود والتجارة، بما في ذلك اتفاقية نافتا وفكرة التوصل إلى اتفاق منفصل مع المكسيك.
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- بلومبيرج : أمريكا ستعلن غدا تحقيق انفراجة في اتفاقية نافتا مع المكسيك
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